В квартире есть много вещей, которые превосходят по уровню грязи даже туалет.

На вопрос, какое место в доме самое грязное, большинство людей, пожалуй, назвало бы унитаз. И это действительно природный магнит для бактерий. Но в квартире есть много других вещей, которые превосходят туалет по уровню грязи, пишет bhg.com.

Как пояснила старший директор по цифровым коммуникациям Американского института уборки Джессика Эк, "большинство людей считают, что сиденье унитаза - одно из мест, где больше всего микробов, но это то место, которое почти все мы регулярно моем". По её словам, предметы, которых мы часто касаемся, но редко чистим или моем, обычно ещё грязнее.

Она назвала 14 предметов в доме, которые нужно сделать приоритетными для уборки, чтобы вы могли быть уверены, что ваш дом чистый.

1. Мобильные телефоны

Вы берете свой телефон с собой везде, даже в ванную и туалет. Недавнее исследование показало, что на мобильных устройствах в десять раз больше бактерий, чем на сиденьях унитаза. Основной причиной является перекрестное загрязнение на кухне, то есть многие из нас касаются своих телефонов во время приготовления пищи.

Чтобы уменьшить количество бактерий на телефоне, эксперт советует не брать его с собой на кухню или тщательно мыть руки каждый раз после контакта с пищей. Кроме того, ежедневно стоит дезинфицировать телефон спиртовыми салфетками или санитайзером.

2. Пульты дистанционного управления

Как отметила Эк, вещи, к которым мы часто прикасаемся, собирают множество микробов. Пультом от телевизора, вероятно, пользуется не один человек в течение дня, и также вполне вероятно, что не все моют руки перед переключением каналов.

Чтобы бактерии не накапливались быстро на пульте от телевизора, регулярно протирайте его дезинфицирующими салфетками. Также не следует забывать о других пультах, которые используются реже, - от потолочных вентиляторов, светодиодных ламп, роботов-пылесосов и т.д.

3. Клавиатура и мышь

Все, что попадет на ваши руки, перенесется на клавиатуру и мышь, а если вы работаете во время обеда, будьте готовы к крошкам, которые будут застревать между клавишами. Поэтому удаляйте грязь ватными тампонами и тщательно дезинфицируйте всю электронику по крайней мере раз в неделю.

4. Рабочий стол

Если вы работаете из дома полный рабочий день, микробы вряд ли ограничатся вашим компьютером. В Национальном центре исследований здоровья США утверждают, что стандартный стол в 400 раз более загрязнен микробами, чем сиденье унитаза. После тщательной очистки клавиатуры протрите его, чтобы вы могли работать со спокойной душой.

5. Дверные ручки, фурнитура, выключатели света

Все члены семьи много раз в день касаются дверных ручек, а также фурнитуры шкафов и ящиков. При этом они вряд ли моют руки перед тем, как пройтись по дому. Поэтому бактерии останутся для следующего человека. Сделайте дезинфекцию этих предметов частью еженедельной уборки.

Так же мы включаем и выключаем свет в течение дня бесчисленное количество раз, а это означает, что выключатели также кишат бактериями. Сосредоточьтесь на тщательной очистке и этих предметов также.

6. Ручки холодильника

Если вы готовите еду, у вас может возникнуть потребность достать несколько забытых ингредиентов из холодильника. Обязательно тщательно мойте руки перед этим, особенно после контакта с мясом. И старайтесь ежедневно дезинфицировать ручку дверцы.

7. Кухонная раковина

В США Национальный фонд санитарии провел исследование под названием "Самые загрязненные места в доме", и кухонные раковины заняли второе место по количеству колиформных бактерий, к которым относятся сальмонелла и кишечная палочка. Главной причиной этого является мытье продуктов, в частности сырого мяса. Возьмите за привычку дезинфицировать кухонную раковину как можно чаще.

8. Кухонные губки для мытья посуды

В этом же исследовании губки для посуды и тряпки признаны наиболее грязными предметами в доме. Обнаружено, что они содержат до 45 миллиардов микробов на кубический сантиметр. Тогда как на унитазах в среднем лишь 3,2 миллиона на квадратный дюйм (около 6,5 кв. см). Одна из главных причин такой огромной разницы заключается в том, что унитазы изготовлены из непористого материала, тогда как губки очень пористые, что способствует размножению микробов. Существует несколько способов очистки губки, два из самых эффективных - это пропустить ее в посудомойке или или микроволновой печи.

9. Разделочные доски

"Вещи, которые часто остаются влажными или касаются пищи, могут быть рассадником микробов", - говорит Эк.

Поверхности разделочных досок постоянно контактируют с мясом, фруктами, овощами, которые могут легко оставлять бактерии. Фактически разделочные доски могут удерживать в 200 раз больше кишечной палочки, чем сиденье унитаза.

Самый простой способ минимизировать риск - это тщательно чистить доски после каждого использования. Также надо иметь разные доски для разных видов пищи и заменять их время от времени, поскольку удалить въевшиеся бактерии невозможно.

10. Многоразовые бутылки для воды

Сейчас популярны многоразовые бутылки для воды, и хотя это прекрасно с экологической точки зрения, они могут представлять угрозу для здоровья человека. В них в среднем в 400 000 раз больше бактерий, чем на сиденье унитаза.

Причин появления микробов в них две: во-первых, это потенциальные бактерии в воде, а во-вторых - недостаточно частое мытье. Поэтому эти бутылки стоит мыть ежедневно, а также рассмотреть систему фильтрации воды.

11. Миски для домашних животных

Миски ваших домашних любимцев также накапливают микробы. Мойте их после каждого приема пищи, старайтесь держать эти емкости сухими, когда они не используются, и выбирайте миски из санитарной нержавеющей стали.

12. Ваша зубная щетка

Зубные щетки постоянно подвергаются воздействию влаги, поэтому естественно, что они привлекают бактерии. Старайтесь держать щетки сухими, дезинфицируйте их еженедельно (замачивайте в перекиси водорода или антибактериальном ополаскивателе для рта) и заменяйте зубную щетку каждые три-четыре месяца.

И, если вы еще этого не делаете, всегда закрывайте крышку унитаза перед смыванием, чтобы предотвратить случайное попадание частиц на ванную комнату, в том числе и на зубную щетку.

13.постельное белье

Всего за одну неделю наволочки накапливают на 17 000 бактериальных частиц больше, чем сиденье унитаза. Из-за пота, жира, отмершей кожи и косметических средств наше постельное белье быстро пачкается. Стирайте простыни еженедельно и имейте под рукой запасные наволочки, чтобы менять их чаще. Матрас чистите каждые шесть-двенадцать месяцев и заменяйте каждые семь-десять лет.

14. Многоразовые пакеты для продуктов

Как и в случае с многоразовыми бутылками для воды, отказ от пластиковых пакетов - это победа для окружающей среды. Однако, если вы не стираете их регулярно, ваши многоразовые сумки для покупок, вероятно, содержат бактерии. Если они пригодны для стирки в стиральной машине, пропустите их через определенный цикл или стирайте вручную и высушите на воздухе. Также следует использовать специальные пакеты для мяса и других сырых продуктов, чтобы предотвратить перекрестное загрязнение.

Ранее УНИАН рассказывал, как безопасно почистить iPhone от мусора. Для этого нужно использовать микрофибру или мягкую безворсовую ткань (как для очков). Сухой ткани чаще всего достаточно. Никогда не брызгайте жидкость прямо на телефон - капля может попасть в разъемы и повредить электронику.

