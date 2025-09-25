Мальчик был без присмотра и воспользовался зажигалкой, которую увидел на прилавке.

В Днепровском районе столицы 6-летний мальчик устроил пожар в гипермаркете. Об этом сообщил столичный Отдел коммуникации полиции Киева в Facebook.

Правоохранители отметили, что 6-летний парень, пока родители выбирали товары и оставили его без присмотра, подошел к прилавку с зажигалками и взял одну из них, после чего поджег картонную коробку с креслом.

"Огонь мгновенно охватил еще несколько стеллажей с товарами, и в результате пожара магазин понес убытки на сумму более 30 000 гривен. К счастью, никто из посетителей и персонала заведения не пострадал", - рассказали в полиции.

Для выяснения обстоятельств на место происшествия выехала следственно-оперативная группа районного управления полиции и сотрудники ГСЧС, которые оперативно потушили пламя.

Сказано, что полицейские провели с ребенком профилактическую беседу и составили на его родителей административные материалы по ч. 1 ст. 184 КУоАП - ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей по воспитанию детей. Отмечается, что "им грозит немалый штраф".

