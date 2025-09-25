В 'ПриватБанке' изменился курс валют: сколько стоит доллар 25 сентября

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,67 грн, а евро - 49,26 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 25 сентября, остался на уровне предыдущего показателя и составляет 41,60 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 5 копеек и составляет 49,15 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,00 гривня, а евро - по курсу 48,15 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг остался на прежнем уровне и составляет 41,67 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 25 сентября, также не изменился и составляет 49,26 гривни.

НБУ установил на 25 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,41 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабилась на 3 копейки.

По отношению к евро гривна усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 48,66 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 14 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня остался на прежнем уровне - 41,65 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,20 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне, в свою очередь, подешевел на 20 копеек и составляет 49,00 гривень за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,40 гривни за евро.

