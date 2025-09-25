Это было желание агентов в кино.

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, который известен по лентам "Титаник", "Авиатор, "Легенда Хью Гласса" и многим другим киноработам, рассказал о просьбах агентов в начале своей актерской карьеры.

В подкасте "New Heights" Ди Каприо признался, что его просили взять псевдоним. По словам актера, агенты считали его имя "слишком этническим", и предложили свой вариант.

"У меня наконец-то появился агент. Они сказали: "Твое имя слишком этническое". Я говорю: "Что ты имеешь в виду? Это Леонардо Ди Каприо?". Они говорят: "Нет, слишком этническое. Они никогда не возьмут вас на работу. Твое новое имя - Ленни Уильямс", - вспомнил актер.

Тогда Леонардо был еще подростком. Поэтому хотел понять, что означает вымышленный псевдоним.

"Я спросил: "Кто такой Ленни?". Мне было 12,13 лет. Я спросил: "Кто такой Ленни Уильямс?". А они ответили: "Мы взяли твое второе имя и сделали его. Теперь ты Ленни", - добавил звезда "Титаника".

Ди Каприо отметил, что показал отцу постер, на котором было напечатано его фото с новым именем. Однако мужчина возмутился такому псевдониму и разорвал бумагу.

