Колебания стоимости евро на валютном рынке могут быть достаточно заметными.

В течение следующей недели, с 29 сентября по 5 октября, на валютном рынке "курсовой аритмии" не предвидится. Как и раньше, курс доллара не будет дотягивать до 42 гривень - в определенной степени психологической отметки 2025 года.

Как рассказал в комментарии УНИАН директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, в то же время курс евро, который формируется преимущественно на основе мировых торгов пары доллар/евро, не выйдет за пределы 49 гривень, а мировое соотношение этих мировых валют останется в пределах 1,15-1,18. Банкир считает, что колебания стоимости евро могут быть достаточно заметными, в отличие от доллара, изменения курса которого будут скорее "косметическими".

"На рынке действует режим управляемой гибкости, что отражается на курсе доллара, как основной иностранной валюты в Украине, и характеризуется незначительными текущими курсовыми изменениями. Зато стоимость евро будет меняться более активно. Однако на рынке частичный ажиотаж к евровалюте уже позади, поэтому ее курс будет демонстрировать более конвульсивные изменения, а не системные", - говорит Лесовой.

Он отметил, что для благоприятной "погоды" на валютном рынке есть несколько причин. Это прежде всего длительный период снижения инфляции, ведь по всем признакам по итогам сентября инфляция в годовом измерении не превысит 12,5%, а в месячном - будет почти нулевой, чему будет способствовать сезонное снижение цен на часть продовольственных товаров.

"То есть гривня крепнет, что снимает напряжение на валютном рынке. На время граждане могут переориентироваться на гривневые инструменты сбережения, как, например, ультракороткие гривневые вклады сроком до 9 месяцев, доходность по которым может достигать 17% годовых, что вполне перекрывает все текущие инфляционные риски", - добавляет банкир.

Другая причина - это общее оживление в экономике страны, главным образом в наиболее стратегических отраслях, которые формируют отечественный ВВП.

Относительно курса евро, то эксперт отметил, уже в ближайшее время пара доллар/евро должна стабилизироваться в пределах 1,15-1,18. Это означает, что в Украине курс евро будет оставаться ориентировочно на уровне 48-49 гривень.

"Конечно, за скобки стоит вынести возможные военные обстоятельства, которые могут "помутить" настроения граждан. Прежде всего речь идет о ходе боевых действий, последствиях ракетно-шахедных атак, а также субъектности страны на мировой арене и уровне материально-технической поддержки от стран-партнеров", - добавил банкир.

Основные показатели валютного рынка с 29 сентября по 5 октября, по прогнозу Лесового, будут следующими

коридоры валютных изменений: 41,25-41,65 грн/долл. и 47,5-49 грн/евро (на межбанке) и 41,2-41,5 грн/долл. и 47,5-49 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,1-0,15 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

"Ситуация на валютном рынке в начале октября мало чем будет отличаться от сентябрьской. То есть продлится период относительного затишья и прогнозируемости. Вместе с тем, вес гривни в дальнейшем будет расти, что может отразиться в количестве новых гривневых депозитов. То есть, по крайней мере в ближайшее время гривня может составить достойную конкуренцию доллару и евро в вопросе сбережений", - резюмировал Лесовой.

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня остался на уровне предыдущего показателя и составляет 41,60 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 5 копеек и составляет 49,15 гривни за евро.

В обменниках Украины средний курс доллара составляет 41,39 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,30 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,90 грн/евро, а курс продажи - 48,74 грн/евро.

