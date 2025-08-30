На 2026 год правительство запланировало повышение "минималки" - узнайте, какой будет новая сумма.

Минимальная зарплата в Украине в последний раз повышалась в апреле 2024 года. С тех пор её размер - 8000 гривень - остается неизменным. Многие украинцы с нетерпением ждут повышения суммы, ведь на нынешнюю "минималку" прожить непросто.

В 2026 году минимальная пенсия и зарплата могут вырасти. Правительство уже запланировало повышение на следующие три года, и новые суммы могут удивить.

Какая минимальная зарплата в Украине будет в 2026 году

Как сообщает портал Мінфін, чиновники подготовили бюджетную декларацию на 2026-2028, в которой содержатся новые размеры "минималки". Документ ещё не принят Кабинетом министров, но если будет одобрен, то мы увидим такие суммы:

Видео дня

в 2026 году - 8688 гривень;

в 2027 году - 9374 гривень;

в 2028 году - 10059 гривень.

Как видно по предложенным числам, минимальная зарплата в Украине 2026 года будет не сильно отличаться от нынешней - рост составит всего 8,6%, что лишь покрывает инфляционные потери. Для украинцев, которые получают минималку, такой рост будет незначительным. Особенно если посмотреть на сумму без учета налога для физлиц и военного сбора. Будущая минимальная зарплата в Украине с вычетом налогов составит примерно 6689 гривень.

Отчисления государству с повышенной минималки будут более значительными. Как подсчитали эксперты, при зарплате 8000 гривень государство получает налог на физлиц, военный сбор и соцвзнос - суммарно 3600 гривень. А с уровнем зарплаты 8688 гривень такие отчисления составят уже 3909 гривень. Разница кажется небольшой, но повышение позволит зачислить в государственный бюджет более 700 миллионов гривень.

Однако для населения это изменение едва что-то изменит. Покупательная способность людей не вырастет, ведь цены тоже поднимутся.

Вас также могут заинтересовать новости: