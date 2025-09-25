Эти собаки могут быть сдержанными с незнакомцами.

Если вы хотите завести спокойную и уравновешенную собаку, то именно застенчивые породы могут вам понравиться. Это не значит, что они не являются ласковыми, просто более сдержанные, чем другие породы. Об этом пишет ParadePets.

"Некоторые собаки глубоко привязываются к своей семье, демонстрируя спокойную и тихую преданность, но могут быть отстраненными или сдержанными с незнакомцами", - объяснила доктор ветеринарных наук, ветеринар в Embrace Pet Insurance Лиза Кан.

В то же время доктор ветеринарных наук, штатный ветеринар в Waggel Эйми Уорнер добавила:

"Тихие собаки медленно знакомятся с новыми людьми, но, завоевав их доверие, могут стать чрезвычайно благодарными компаньонами".

Поэтому в издании назвали 7 застенчивых пород собак, которые для вас станут отличными друзьями.

Шиба-ину

Это древняя японская порода с уникальной густой шерстью. Эти собаки намного сдержаннее, чем лабрадоры и золотистые ретриверы.

"Шиба-ину имеют сильную волю и иногда бывают застенчивыми. Они также могут быть чрезвычайно привязанными к отдельным людям", - отметила Уорнер.

Кан добавила, что эта порода "известна своей независимостью и может быть осторожной с незнакомцами", однако шиба-ину являются ласковыми и преданными своей семье.

"Сильная личность и спокойный характер этой породы могут быть прекрасным подарком для тех, кто любит друзей, которые наслаждаются как общением с ними, так и одиночеством", - заверила Уорнер.

Бассет-гаунд

Эта порода была выведена во Франции для охоты на мелкую дичь, ведь она имеет чрезвычайно чувствительное обоняние. Однако этот щенок является спокойным, поэтому часто любит больше оставаться рядом с вами, чем подходить к незнакомцам.

"Бассеты ласковые, но не навязчивые. Они также прекрасно ладят с другими собаками, если вы захотите добавить в свою семью еще одну собаку. В общем, если вы заведете бассета, он, скорее всего, будет проводить прогулки, прислонив нос к земле, чем подходить к новым людям", - заверили в ParadePets.

Немецкий дог

Кан отметила, что эта порода обычно является застенчивой и тихой с незнакомцами.

"Несмотря на свое гигантское телосложение, немецкие доги часто являются нежными и тихими компаньонами", - добавила она.

Басенджи

Басенджи известны как "кошачьи" собаки из-за своего застенчивого характера и привычки ухаживать за собой, как коты. Эта порода также редко лает, благодаря чему в вашем доме будет царить тишина.

"Однако эта застенчивая порода собак, как правило, обладает высокой энергией и любит бегать. Но басенджи также очень независимы, поэтому вы и ваш щенок можете проводить время вместе, когда захотите, и иметь много качественного времени наедине", - заверили в материале.

Ирландский волкодав

Эта застенчивая порода собак является тихой и предпочитает проводить время со своими семьями, чем приветствовать незнакомцев.

Уорнер называет ирландских волкодавов "ласковыми великанами" из-за их большого телосложения, из-за чего они могут казаться угрожающими для неизвестных людей.

Норфолкский терьер

Ветеринар говорит, что эта тихая порода является застенчивой.

"Норфолк-терьеры сначала кажутся робкими, особенно в новых местах, но они становятся ласковыми и оживленными, как только привыкают", - заверила Уорнер.

Также она называет их "идеальными домашними любимцами" из-за их компактного размера и адаптивности.

"Если кто-то нуждается в собаке, которая прекрасно подходит для комфортной жизни и ежедневной рутины, то норфолк-терьеры - отличный выбор", - добавила ветеринар.

Босерон

Эта порода имеет угрожающий вид, но они застенчивы с незнакомцами.

"Босероны робкие в присутствии незнакомцев, но чрезвычайно преданные и защищают свою семью Они процветают, когда есть правила и четкие указания, а их уравновешенный характер делает их хорошими друзьями после того, как они завоевали доверие", - подчеркнула Уорнер.

В то же время Кан предупредила, что босероны требуют много физических нагрузок и дрессировки, поэтому они подойдут опытным владельцам собак.

