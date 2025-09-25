Российские диверсанты проникли в город и пытаются маскироваться в гражданскую одежду и форму украинских военных.

В районе города Купянск на Харьковщине продолжаются активные боевые действия. Силы обороны Украины заблокировали захватчиков в северо-западной окраине города.

Об этом командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко сказал в эфире телеканала Суспільне. "На текущий момент противник блокирован почти в полной мере в северо-западной окраине города Купянск. Ни одного квартала города враг не контролирует по состоянию на сегодняшний день. В то же время, присутствие диверсионно-разведывательных групп в городе достаточно остается высоким", - сообщил Федоренко.

Вместе с тем, Силы обороны Украины принимают меры по выявлению российских диверсионных групп, которые маскируются под гражданское население, одевают гражданскую одежду, а также маскируются под пиксельную форму ВСУ.

Федоренко добавил, что российские диверсанты заняли наблюдательные позиции и стараются себя не проявлять.

"Прочищается квартал за кварталом", - отметил он.

Кроме того, российские захватчики сейчас не имеют возможности двигаться по газовой трубе, как это было раньше, поскольку Силы обороны Украины эту трубу повредили:

"В то же время, интенсивность перехода противника через реку Оскол с левого на правый берег выросла в разы после того, как повредили трубу".

Он подчеркнул, что у врага хватает живой силы для того, чтобы пополнять потери, которые несет при пересечении реки Оскол на левом берегу и в боях на северной и северо-западной окраине Купянска, а также в самом городе.

"Сейчас идут активные сложные бои", - добавил Федоренко.

Ситуация в Купянске

Как сообщал УНИАН, 22 сентября спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Днепр" Виктор Трегубов рассказал, что захватчики пытаются пролазить в Купянск с севера, но город не является окруженным. В то же время, россияне распространяют ложь, что город якобы является окруженным.

