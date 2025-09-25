По словам президента Еврокомиссии, сбивание самолетов РФ "на повестке дня".

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сбивание российских истребителей, которые входят в воздушное пространство НАТО, находится "на повестке дня". Об этом она сказала в эфире CNN, передает The Hill.

"По моему мнению, мы должны защищать каждый квадратный сантиметр территории, а это означает, что в случае вторжения в воздушное пространство, после предупреждения, после четкого предупреждения, конечно, вариант сбивания истребителя, который вторгся в наше воздушное пространство, рассматривается", - отметила фон дер Ляйен.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на Генеральной Ассамблее ООН, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, которые входят в их воздушное пространство.

Видео дня

В свою очередь министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ответил "понятно" на комментарий Трампа.

"Заявления фон дер Ляйен и Трампа прозвучали на фоне того, что в последние недели страны НАТО сталкивались с вторжением российских беспилотников и самолетов в свое воздушное пространство. Польские военные с помощью союзников по НАТО сбили несколько российских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство страны", - напомнили в The Hill.

Однако российские истребители вторглись в воздушное пространство Эстонии, из-за чего страна применила статью 4 НАТО.

"Соединенные Штаты поддерживают своих союзников по НАТО в условиях этих нарушений воздушного пространства. И я хочу воспользоваться этой первой возможностью, чтобы повторить и подчеркнуть, что Соединенные Штаты и наши союзники будут защищать каждый сантиметр территории НАТО", - сказал во вторник посол США в ООН Майкл Волц.

В то же время фон дер Ляйен добавила, что Россия "испытывает" Европу "на всех фронтах".

"Я имею в виду, что это гибридная война, которую мы переживаем уже много-много лет и которую Россия ведет против демократий Европейского Союза и других стран. Поэтому мы даем отпор на всех разных фронтах. И, как я уже сказала, это решение НАТО, но я хочу четко заявить: не трогайте нашу территорию", - отметила она.

Нарушение воздушного пространства НАТО - последние новости

Ранее СМИ сообщили, что в Дании возле нескольких аэропортов были замечены неизвестные дроны. Это уже второй такой инцидент с начала недели. Отмечается, что в результате этого была приостановлена работа аэропорта в городе Ольборг.

"Было задержано четыре рейса, в том числе два самолета SAS, один Norwegian и один KLM", - написали в Sky News.

В свою очередь бывший верховный главнокомандующий ОВС НАТО Джеймс Ставридис заявил, что провокациями в небе НАТО Путин преследует три цели.

"Путин этими вторжениями преследует три цели: получить тактическое представление об ответных действиях Альянса; сократить количество имеющихся самолетов и датчиков, которые сейчас защищают Украину; и внести разногласия в Альянс по поводу того, насколько агрессивно реагировать на российские самолеты, - считает военный.

Вас также могут заинтересовать новости: