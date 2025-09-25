Несмотря на всеобщее одобрение последних заявлений президента США, европейские чиновники считают, что он хочет переложить на них ответственность за оборону Украины.

В новой риторике президента США Дональда Трампа европейские чиновники видят не столько усиление поддержки Украины, сколько попытку переложить ответственность за войну на Европу и подготовить почву для ее обвинений в случае поражения Украины. Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что после месяцев давления на Украину Трамп во вторник ошеломил Европу, заявив, что Киев может бороться и отвоевать все свои земли "с помощью Евросоюза". И хоть к этой его новой позиции одобрительно отнеслись в некоторых кругах, все же несколько европейских чиновников пришли к выводу, что президент США хочет переложить на них ответственность за оборону Украины.

Издание напомнило, что Трамп также занял более жесткую позицию по санкциям, призывая ЕС прекратить закупки российской нефти и ввести пошлины против Китая и Индии. При этом, как известно, премьер-министр Венгрии и союзник президента США Виктор Орбан обещал заблокировать эти шаги.

"Это начало игры в обвинения. США знают, что пошлины против Китая и Индии будут невозможными для ЕС", - сказал один из европейских чиновников о резком изменении взглядов Трампа.

Другой чиновник это изменение назвал "впечатляющим" и "в целом хорошим", но, по его словам, глава Белого дома "установил очень высокую планку".

"Трамп хочет избежать того, чтобы через девять месяцев пребывания у власти эта война стала и его войной, а не просто "войной Байдена"", - считает профессор международных отношений Мюнхенского университета Бундесвера Карло Масала.

Один европейский чиновник обратил внимание на окончание поста Трампа в Truth Social словами "Успехов всем!" - как на своеобразную "передаточную записку". Другой чиновник заявил: "Все видят, что он отходит в сторону".

Хотя президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с Трампом назвал его заявление "очень правильным", однако, как рассказали чиновники, лидеры ЕС пришли к выводу, что президент США больше не является надежным союзником.

Кислица о заявлениях Трампа

По мнению первого заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы, замечания Трампа по Украине "не были спонтанными и эмоциональными".

"Они возникли в результате длительных, многоуровневых дискуссий с Украиной, европейскими партнерами и американскими чиновниками" в течение нескольких недель", - сказал Кислица, который был в Овальном кабинете с Зеленским и Трампом во время их последней встречи.

По его словам, заявления Трампа появились "в результате того, что ему были представлены разведывательные данные", а также он получил советы от своих советников.

Кислица не согласился с утверждением некоторых европейских чиновников о том, что президент США отступает от Украины и выдвигает им невозможные условия.

"Европейцы могут сделать больше и должны делать больше", - сказал он, имея в виду тех членов ЕС, которые до сих пор покупают нефть и газ у России.

В то же время, как рассказала старшая научная сотрудница Совета по международным отношениям Лиана Фикс, европейские чиновники не верят, что Трамп выполнит свои обязательства, если они введут пошлины против Китая и Индии:

"Они не верят, что Трамп последует этому примеру. Он ненадежен в этом вопросе".

Что могут означать заявления Трампа об Украине

Как сообщал ранее УНИАН, в Европе увидели неоднозначный сигнал в последних заявлениях Трампа об Украине. С одной стороны, они вызвали надежду на то, что президент США наконец стал на сторону Киева, с другой же - возросло подозрение, что он готов переложить основное бремя в поддержке Украины на Европу. Директор по международной безопасности Королевского Объединенного института оборонных исследований Нил Мелвин обратил внимание, что в заявлении Трампа отсутствует обязательство поддерживать Украину со стороны США.

Похожего мнения придерживается и руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович. Он отметил, что "проукраинский" Трамп уже не станет на сторону РФ, но он может просто самоустраниться от российско-украинской войны: "Это перекладывание какой-то там определенной ответственности на других, потому что Трамп не говорит: "Соединенные Штаты и НАТО помогут". Он говорит просто "НАТО", явно выводя из этой сферы Соединенные Штаты Америки".

