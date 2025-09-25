Трамп обвинил ООН в саботаже и потребовал расследования

Трамп выразил уверенность, что нет ничего удивительного в том, что ООН "не может выполнять ту работу, для которой ее создали".

Президент США Дональд Трамп пожаловался на "саботаж" его выступления на Генеральной ассамблее ООН.

В частности, Трамп пожаловался на то, что сначала внезапно остановился эскалатор, которым он пользовался. А потом, во время его выступления в зале перестал работать телесуфлер, а также отключился звук.

"Это не случайность - это тройной саботаж в ООН. Им должно быть стыдно. Я отправляю копию этого письма генеральному секретарю и требую немедленного расследования", - написал глава Белого дома.

В связи с этим Трамп выразил мнение, что нет ничего удивительного в том, что ООН "не может выполнять ту работу, для которой ее создали". Он также потребовал сохранить все записи с камер возле эскалатора, особенно момент нажатия аварийной кнопки.

Трамп в ООН

Накануне Трамп выступил с речью на Генассамблее ООН, но во время его речи произошли неловкие случаи - сначала остановился эскалатор, по которому он поднимался, а позже - сломался телесуфлер.

Президент США высмеял ООН за ненадлежащую организацию мероприятия. Также глава Белого дома поставил под сомнение смысл существования организации, заявив, что у нее есть огромный потенциал, который она не использует. Трамп заявил, что все что делает ООН - это пишет резкие письма, за которыми не следуют действия, а пустые слова, как отметил Трамп, не заканчивают войны.

