Добыча углеводородов планируется на месторождении, которое находится под санкциями США.

Россия планирует начать добычу природного газа на новом проекте "Сахалин-3" в Тихом океане в 2028 году, чтобы поставлять "голубое топливо" Китаю и российским потребителям, сообщил губернатор Сахалинской области РФ Валерий Лимаренко, пишет Reuters.

"Мы связываем перспективы отрасли с реализацией проекта "Сахалин-3". Его запуск запланирован на 2028 год. Ожидается, что газ (с месторождения проекта, - УНИАН) будет экспортироваться в Китай, а также использоваться для нужд Дальнего Востока", - сказал губернатор.

Проект "Сахалин-3" включает Южно-Киринское месторождение, которое попало под санкции США еще в 2015 году. Это месторождение - часть Киринского блока в Охотском море - также содержит нефть, а санкции связаны с разведкой или добычей нефти или газа в российской акватории. Обычно, подобные ограничения предусматривают прямой запрет на определенные действия для американских компаний, однако производители других стран рискуют попасть под вторичные санкции США.

По данным "Газпрома", запасы Южно-Киринского месторождения составляют 711,2 миллиарда кубометров природного газа, 111,5 миллиона тонн газового конденсата и 4,1 миллиона тонн нефти.

При этом издание отмечает, что один из трубопроводов из России в Китай, предназначенный для транспортировки газа по дальневосточному маршруту с Сахалина, должен заработать в 2027 году и экспортировать до 12 миллиардов кубометров газа в год по сравнению с 10 миллиардами кубометров, запланированными на начальном этапе.

Российский "Газпром" поставляет газ из РФ в Китай по трубопроводу "Сила Сибири". Объемы экспорта планируют увеличить до 38 миллиардов кубометров в год.

В то же время, 20 августа 2024 года стало известно, что проект газопровода "Сила Сибири 2" временно остановили. Дело в том, что Монголия, через территорию которой должен проходить трубопровод для поставки "голубого топлива" из РФ в Китай, не включила его в план развития.

Вместе с тем уже в сентябре в "Газпроме" заявили о подписании соглашения о строительстве газопровода "Сила Сибири 2" в Китай через Монголию. Однако, на тот момент, официально Поднебесная не подтверждала подписания соглашения.

