Уровень безработицы снизился, но набор кадров остается сложным из-за мобилизации и эмиграции.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил свой прогноз роста ВВП Украины в 2025 году до 2,5% на фоне высокой неопределенности, связанной с войной России против страны. Предыдущий прогноз был более оптимистичным - 3,3%.

Об этом говорится в экономическом отчете ЕБРР.

При этом неизменным сохраняется прогноз реального роста ВВП Украины в 2026 году на уровне 5% при условии достижения перемирия и получения выгод от послевоенного восстановления.

"Экономические перспективы Украины остаются крайне неопределенными, поскольку зависят от хода войны, энергетической безопасности и продолжения международной поддержки", - говорится в документе.

По данным отчета, в первом квартале 2025 года реальный ВВП вырос на 0,9%, что было обусловлено потреблением и инвестициями в критическую инфраструктуру. В то же время в банке добавляют, что нехватка рабочей силы, повреждения энергетической инфраструктуры и слабый экспорт агропродукции продолжают ограничивать рост.

Отмечается, что уровень безработицы снизился до самого низкого военного показателя в 12%, но набор кадров остается сложным из-за мобилизации и эмиграции.

Дефицит текущего счета Украины вырос почти на 50% в январе-июле, что, как объясняют в ЕБРР, отражает высокие импортные расходы на военные нужды и энергоносители, а также слабый экспорт. Ожидается, что дефицит бюджета в 2025 году достигнет 22% ВВП, при этом внешнее финансирование составит около 40 млрд долларов. Значительная часть этих средств будет поступать от Европейского Союза, стран G7 (за счет доходов от замороженных российских активов) и Международного валютного фонда.

Инфляция в Украине остается высокой, но постепенно замедляется, снизившись с 15,9% в мае до 13,2% в августе 2025 года.

"Национальный банк с марта 2025 года удерживает учетную ставку на уровне 15,5% в попытке сдержать инфляцию, тогда как валютные резервы в августе 2025 года достигли 46 миллиардов долларов - этого хватает для покрытия 5,5 месяцев импорта и обеспечения стабильности обменного курса", - говорится в отчете.

Состояние экономики Украины - другие новости

Реальный ВВП Украины в июле сократился на 1% к предыдущему году после роста на 1,5% в июне, свидетельствуют оценки Института экономических исследований и политических консультаций. Рост экономики в июле сдерживало, в частности, снижение реальной валовой добавленной стоимости в сельском хозяйстве на 26%. Это отражает сокращение сбора урожая и уменьшение урожайности по сравнению с июлем 2024 года.

В августе правительство одобрило Прогноз экономического развития Украины на следующие три года, который предусматривает два сценария роста экономики. Первый сценарий предусматривает прекращение огня уже в 2026 году и при таком развитии событий ВВП Украины будет расти такими темпами: 2026 - 4,5%; 2027 - 5%; 2028 - 5,7%.

При втором сценарии боевые действия в Украине будут продолжаться и в следующем году, тогда рост ВВП в следующие три года может составить: 2026 - 2,4%; 2027 - 4,7%; 2028 - 4,5%.

