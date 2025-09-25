Президент Украины заверил, что он имеет "четкую поддержку" Трампа относительно ударов по российским целям.

Если Россия не прекратит войну в Украине, кремлевские чиновники должны убедиться, что они знают, где ближайшее бомбоубежище. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios перед отъездом с Генеральной Ассамблеи ООН в Киев.

Отмечается, что Зеленский заверил, что он имеет "четкую поддержку" президента США Дональда Трампа относительно ударов по российским целям, в частности по энергетической инфраструктуре и предприятиям, которые производят оружие. Также президент сказал, что если Украина получит дополнительное оружие дальнего радиуса действия от США, она его использует.

Зеленский сообщил Axios, что во время своей встречи с Трампом во вторник он обратился к нему с одной конкретной просьбой относительно "новой системы вооружения", которая, по его словам, "заставит президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров".

"Зеленский сказал, что назовет систему, как только камеры выключатся, добавив, что Трамп сказал ему: "Мы будем над этим работать"", - пишет Axios.

Также президент Украины заверил, что Украина не будет бомбить гражданское население, мол, "мы не террористы", но он намекнул, что "центры российской власти, такие как Кремль, являются важными на столе переговоров".

"Они должны знать, где находятся бомбоубежища. Им это нужно. Если они не остановят войну, им это будет нужно в любом случае. Они должны знать, что мы в Украине ежедневно будем отвечать. Если они атакуют нас - мы им ответим", - цитирует Зеленского издание.

Кроме того, по словам украинского лидера, во время встречи "Трамп поднял вопрос о том, что Украина должна отвечать на российские удары взаимностью".

"Если они атакуют нашу энергетику, президент Трамп поддерживает мнение, что мы можем отвечать", - сообщил Зеленский и добавил, что глава Белого дома сказал то же самое о заводах, где производятся дроны и ракеты, хотя они и хорошо защищены.

Axios пишет, что, по словам Зеленского, Украина уже имеет дроны, которые могут наносить удары глубоко в Россию, "он также сказал, что есть дополнительная система вооружения, которую он хочет, чтобы ускорить конец войны".

"Президент Трамп знает, я [сказал] ему вчера, что нам нужно, одна вещь. Нам это нужно, но это не значит, что мы это используем. Потому что если мы это сделаем, я думаю, это будет дополнительное давление на Путина, чтобы он садился за стол переговоров", - добавил президент Украины.

