Он отметил, что надо делать правильные акценты в понимании того, что такое СЗЧ.

На нынешнем этапе войны в ВСУ нет ни одного подразделения, где бы не было самовольного оставления части (СОЧ, далее - СЗЧ).

Об этом в интервью Главкому рассказал офицер сформированного украинскими националистами батальона "Свобода" Андрей Ильенко. "Не буду делать вид, что у нас нет СЗЧ. На этом этапе войны нет ни одного подразделения, где бы не было СЗЧ", - отметил военный.

Он добавил, что люди идут в СЗЧ даже из тыловых подразделений, которые вообще не выезжают на передовую.

Видео дня

"Для пехотинца "на нуле" это шок: он не понимает, как это вообще возможно - пойти в СЗЧ из тыловой части", - поделился Ильенко.

Военный отметил, что это не обычная жизненная ситуация, в которой срабатывает жизненная логика, а страшная война, и поэтому надо делать правильные акценты в понимании того, что такое СЗЧ. Он пояснил, что бывают ситуации, когда человек эмоционально принимает решение под влиянием определенных драматических событий или переутомления, или из-за жизненных обстоятельств, часто - семейных.

"Поэтому мы очень гибко к этому относимся, и если у кто-то из ребят проблемы, то всегда дадим отпуск по семейным обстоятельствам, выходные", - пояснил он.

Офицер подчеркнул, что часть военных проходит эмоциональный пик, понимает, что наломала дров и возвращается.

"Или просто понимает, что даже если он где-то будет прятаться, то рано или поздно его остановят на блокпосту или встретит патруль, увидят, что он в СЗЧ, заберут и отправят в другую часть, где к нему будет другое отношение. Люди думают: и что, так всю жизнь прятаться, жить в страхе? И многие возвращаются к нам. Конечно, есть и те, которые не возвращаются", - рассказал военный.

Проблема СЗЧ

4 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым фактически возвращается уголовная ответственность за СЗЧ.

9 сентября народный депутат, член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко пояснил, что инициатива возвращения ответственности за СЗЧ принадлежит военным, которые настаивают на усилении дисциплины в армии.

Вас также могут заинтересовать новости: