Дожди охватят северные области, а также Волынь, Ровенскую и Харьковскую области.

Антициклон, который завтра принесет в Украину сухую и ясную погоду, в воскресенье, 28 сентября, уступит место атмосферному фронту с северо-востока, в результате чего в северной части страны пройдут дожди.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook, осадки охватят северные области, Волынь, Ровенскую и Харьковскую области. По ее словам, на остальной территории 28 сентября будет преобладать сухая погода.

"В пятницу антициклон Petralilly с центром ориентировочно над Балтикой обусловит практически повсеместно в Украине сухую и солнечную погоду. На его периферии далеко на северо-востоке будут атмосферные фронты, которые неожиданно в воскресенье прорвутся на север Украины", - отметила Диденко.

Она проинформировала, что температура воздуха 26 сентября в Украине ожидается умеренной, днем +13+16, на юге +15+18 градусов. Ближайшей ночью - холодно, +2+9 градусов, на севере, местами на западе, северо-востоке и в центре заморозки на почве.

"В Киеве 26 сентября будет преобладать сухая солнечная прохладная погода с температурой воздуха ночью +2+5 градусов, в окрестностях вероятны заморозки на почве, завтра днем в столице +13+15 градусов. В субботу удержится такая же погода, а вот в воскресенье киевляне могут прихватить с собой зонты - коварный северо-восточный атмосферный фронт обусловит увеличение облачности и дождь", - рассказала синоптик.

Как сообщал УНИАН, с 24 сентября в Украине наблюдается существенное похолодание. Температура начала снижаться и в дневные часы составляет лишь +12...+16 градусов. В то же время теплая погода еще держится на юге, востоке и местами в центральных областях, +20...+27, а на Луганщине вообще еще разогреет до +29 градусов.

В столице 24 сентября также резко похолодало. Так, в Киеве увеличилась облачность, а дневная температура воздуха снизилась до +15 градусов.

