Пара празднует годовщину свадьбы.

Жена известного украинского боксера Александра Усика - Екатерина - трогательно поздравила своего мужа.

Сегодня, 25 сентября, супруги празднуют годовщину свадьбы. Они вместе уже 16 лет. По случаю праздника Екатерина опубликовала в своем Instagram совместное фото и публично обратилась к возлюбленному.

"Говорят, в браке нужно терпение... Мы уже 16 лет как настоящие чемпионы", - отметила жена спортсмена.

Что известно об отношениях Александра и Екатерины Усик

Познакомились они в Крыму. Тогда будущему чемпиону было всего 17 лет, а девушке - 15. Долгое время они просто дружили, но позже начали встречаться. Александр через некоторое время уехал на 1,5 месяца на тренировки, а Екатерина ждала его. Но у пары начались первые трудности, из-за которых девушка решила завершить их отношения. А через два года они снова встретились и решили сойтись.

Второй шанс на совместное будущее оказался удачным - 25 сентября 2009 года пара сыграла свадьбу. Сейчас супруги воспитывают четырех общих детей: дочь Лизу, сыновей Кирилла и Михаила, а также младшую дочь Марию.

