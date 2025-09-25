Программа FCAS была основана Францией и Германией.

Франция способна самостоятельно изготовить истребитель нового поколения, если не удастся достичь согласия с Германией по программе Future Combat Air System (FCAS). Об этом со ссылкой на неназванного французского чиновника пишет Politico.

"Если мы не сможем достичь согласия по FCAS, не стоит беспокоиться, ведь Франция уже строила (боевые самолеты, - УНИАН) и она знает, как строить истребитель самостоятельно", - заявил французский чиновник.

Он добавил, что Франция может привлечь других европейских субподрядчиков. В то же время без Германии она будет единственным крупным "игроком" и останется без значительной доли финансирования.

Комментарии французского чиновника появились на фоне роста напряженности между Парижем и Берлином и намекают на то, что Франция может выйти из программы.

Что касается Германии, то она сейчас рассматривает Швецию и Великобританию как замену Франции на случай, если Париж и Берлин не смогут достичь соглашения до конца года.

Напомним, программа FCAS была основана в 2017 году Францией и Германией, а позже к ней присоединилась Испания. Она имеет целью заменить французские самолеты Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon до 2040 года.

Довольно быстро дали о себе знать разногласия относительно пилотируемого самолета (ключевая составляющая программы) между французской компанией Dassault Aviation и немецкой стороной.

По словам Defense Express, основное требование Dassault - 80% участия в проекте, включая права генерального управления вместо текущей равной доли вместе с Airbus от Германии и Indra Sistemas со стороны Испании.

Такие требования были выдвинуты в условиях, когда проект находится на этапе 1B, то есть концептуальной разработки, которая позволяет определить ключевые технологии.

Между странами существуют и другие разногласия. По данным Politico, Франция предпочитает 15-тонный боевой самолет, достаточно легкий для посадки на авианосец, тогда как Германия больше склоняется к 18-тонному истребителю (ФРГ не имеет собственных авианосцев).

Истребители шестого поколения - другие новости

Недавно стало известно, что компания Boeing начала производство истребителя шестого поколения F-47 для Военно-воздушных сил США.

Предполагается, что новый самолет сможет развивать скорость более 2 Маха и будет иметь очень большой боевой радиус.

А ранее американская компания Northrop Grumman представила концепт своего предложения для флота США по истребителю нового поколения F/A-XX.

