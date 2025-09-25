Экс-президент России обратился в том числе к Соединенным Штатам.

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации, бывший президент Дмитрий Медведев ответил угрозой на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что кремлевские чиновники должны знать, где ближайшее бомбоубежище.

В своем заявлении, которое цитируют российские СМИ, экс-президент страны-агрессора сказал, что "Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет".

Он добавил, что и "американцам об этом следует помнить".

Видео дня

Как известно, Зеленский в интервью Axios рассказал, что он имеет "четкую поддержку" президента США Дональда Трампа относительно ударов по российским целям, в частности по энергетической инфраструктуре и предприятиям, которые производят оружие. Также он намекнул, что и "центры российской власти, такие как Кремль, являются важными на столе переговоров".

"Они должны знать, где находятся бомбоубежища. Им это нужно. Если они не остановят войну, им это будет нужно в любом случае. Они должны знать, что мы в Украине ежедневно будем отвечать. Если они атакуют нас - мы им ответим", - сказал Зеленский.

Угрозы Медведева

Эскпрезидент РФ периодически озвучивает свои угрожающие заявления, которые адресует Украине и Западу. В июле он пригрозил из-за нового ультиматума Трампа России. Медведев, в частности, написал, что "каждый новый ультиматум - это угроза и шаг к войне", подчеркнув, что при этом речь идет не о войне с Украиной, а с США.

Впоследствии в ответ на заявление президента США о том, что ему нужно следить за своими словами, он посоветовал Трампу посмотреть фильмы о "ходячих мертвецах"."Пусть вспомнит свои любимые фильмы о "ходячих мертвецах", а также то, насколько опасной может быть несуществующая в природе "мертвая рука"", - обратился к главе Белого дома с советом экс-президент РФ.

Эта перепалка дошла до того, что США в ответ решили задействовать ядерные подводные лодки. Озвучивая свое решение, Трапм отметил, что слова заместителя председателя Совета безопасности РФ "очень важны и часто могут привести к непредсказуемым последствиям". Он также выразил надежду, "что это не будет одним из таких случаев".

Вас также могут заинтересовать новости: