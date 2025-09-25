Враг сконцентрировал сейчас огромные человеческие и материальные ресурсы, чтобы до конца сентября выйти на рубеж Барвенково-Бражковка в обход Доброполья.

Для прорыва фронта в районе Покровска РФ специально создала объединенную группировку войск морской пехоты, заявил начальник разведки 1-го отдельного штурмового полка им. Да Винчи с позывным "Хром".

Он отметил, что возле Покровска ситуация остается максимально сложной, потому что противник не оставляет намерений достичь успеха на этом участке фронта. "Именно оперативного успеха, который, как они надеются, перерастет в стратегический успех. Заводятся дополнительные силы, дополнительные подразделения. Здесь сконцентрированы огромные человеческие и материальные ресурсы противника", - сказал "Хром" в эфире "24 Канала".

По информации офицера разведки, россияне задействовали здесь в полном объеме 51-ю общевойсковую армию, которая состоит из бывших так называемых "ДНР-овских" бригад. Задействованы мотострелковые полки как минимум нескольких дивизий из состава 8-й общевойсковой армии Южно-военного округа России.

"И группировка войск морской пехоты специально создана для прорыва нашей обороны. По нашим данным, противник рассчитывал, что до конца сентября эта группировка войск морской пехоты должна выйти на рубеж Барвенково-Бражковка, это Харьковская область. Это в обход Доброполья с севера... Фактически все бригады и один отдельный полк морской пехоты РФ сосредоточены именно на этом направлении. Единственное кого нет, это 810 бригады морской пехоты. Вся остальная морская пехота в полном составе находится здесь", - сказал "Хром".

Однако, по его словам, на сегодняшний день эти подразделения морской пехоты, принимая непосредственное участие в штурмовых действиях на направлении, несут огромные потери.

"Со своей стороны Силы обороны проводят тоже контрнаступательные операции, мы продвигаемся вперед, пытаемся заблокировать все пути продвижения противника. И пока ситуация складывается в нашу пользу, я так бы ее оценил", - отметил военный.

По информации "Хрома", объединенными усилиями Сил обороны Украины удалось сейчас несколько стабилизировать ситуацию, подвинуть противника от Доброполья.

"Достаточно глубоко нам удалось продвинуться вперед. Значительные силы противника отрезаны на сегодняшний день от своих основных сил. Передовые их отряды фактически без возможности обеспечения их логистики", - отметил военный.

По словам офицера, многие военнослужащие РФ сдаются в плен от безысходности. "Берем пленных и видим, что по 10 дней они ничего не ели. Они просто самостоятельно, добровольно сдаются в плен, понимая бесперспективность своего положения, невозможность выжить в этих условиях", - говорит военный.

В целом, по его словам, ситуация сейчас имеет перспективы развития в пользу украинских защитников. Однако заметил, что прогнозы на войне - дело неблагодарное и сиутация может повернуться в любой момент в противоположную сторону.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, по словам ветерана российско-украинской войны, экс-командира роты батальона "Айдар" Евгения Дикого, для россиян политически крайне важно оккупировать всю Донецкую область до конца 2025 года. Ключевым для этого является не оккупация Покровска, а захват россиянами густонаселенной агломерации Краматорск, Славянск, Константиновка, Дружковка.

Как отметил Дикий, эти четыре города для врага критически важны. И россияне будут прощупывать, с какой стороны можно туда подступиться. Эксперт прогнозирует, что в ближайшие 2-3 месяца может произойти решающая битва за эту агломерацию. Россияне бросят основные свои ресурсы, чтобы в конце концов дожать эти четыре города, говорит Дикий.

Эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк также отмечает, что Россия не смогла за длительное время захватить ключевые украинские города-крепости для удара на Славянско-Краматорскую агломерацию. Речь о Торецке, Покровске, Часов Яре. Тактика обхода, отметил специалист, этих населенных пунктов с флангов работает, но явно медленнее, чем этого хотело российское командование.

Кевлюк констатирует, что для взятия таких укрепленных объектов нападающему нужна хорошо подготовленная штурмовая пехота, которой сейчас не хватает оккупантам.

