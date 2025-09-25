Певица также рассказала, как назвала ребенка.

Известная барбадосская певица, обладательница восьми "Грэмми" и 18-ти наград Billboard Music Awards Рианна в третий раз стала мамой.

Радостной новостью артистка поделилась в своем Instagram. Рианна отметила, что родила ребенка еще 13 сентября, однако только сейчас решила рассказать об этом публично. Также звезда показала первое фото с дочкой и рассекретила ее имя.

"Роки Айриш Майерс. 13 сентября 2025", - подписала певица кадр с малышкой, которую нежно держит на руках.

Кстати, это фото уже собрало более 7 миллионов лайков в сети.

К слову, артистка находится в отношениях с рэпером A$AP Rocky. В 2022 году пара впервые стала родителями. У них родился сын Ноа. А уже через год Рианна заявила о своей второй беременности. В августе 2023-го она родила сына Риота. А вот о третьей беременности звезда решила рассказать на Met Gala 2025. В мае этого года она появилась на мероприятии в строгом костюме с пиджаком, сквозь который был заметен ее округлившийся животик.

Напомним, ранее стало известно, что возлюбленный певицы Рианны может сесть на 24 года в тюрьму. Также поговаривали, что у пары из-за этого непростой период в отношениях.

