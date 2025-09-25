Анонсирован новый процессор, который будет установлен в лучших Android-смартфонах

Первыми смартфонами на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 станут модели Xiaomi 17.

Компания Qualcomm представила Snapdragon 8 Elite Gen 5 – новый процессор для флагманских Android-смартфонов. Он выполнен по 3 нм техпроцессу, (как и самый новый чип Apple), стал до 20% быстрее и до 35% энергоэффективнее.

В чипе восемь ядер, шесть из которых работают на частоте 3.62 ГГц, а два – на 4.6 ГГц. Новый видеоускоритель Adreno 840 показывает прирост производительности на 23% при сокращении энергопотребления на 20%. Тактовая частота – 1,2 ГГц, а объём High Performance Memory – 18 МБ.

Для задач с искусственным интеллектом есть новый Hexagon NPU, который на 37% мощнее предшественник и обеспечивает на 16% большую производительность на 1 Вт. В этом году основное внимание в компании уделили работе ИИ-агентов непосредственно на устройствах.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 также стал первым процессором, который будет поддерживать кодек Advanced Professional Video (APV), предназначенный для полупрофессиональной видеообработки.

В тесте AnTuTu Snapdragon 8 Elite Gen 5 сумел набрать рекордные 4,4 млн баллов. Это самый высокий результат среди всех мобильных однокристальных систем, когда-либо наблюдавшихся в данном бенчмарке.

Первыми смартфонами на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 станут модели Xiaomi 17. Также подтверждено, что новый чип будет использоваться в устройствах Samsung, OnePlus, Honor, iQOO, Oppo, Poco, realme, Redmi, RedMagic, ROG, ZTE, Sony и vivo.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 будет конкурировать с MediaTek Dimensity 9500. Этот мобильный чипсет включает процессор с ведущим ядром С1-Ultra частотой до 4,21 ГГц, тремя ядрами C1-Premium (3,5 ГГц) и четырьмя производительными блоками C1-Pro (2,4 ГГц).

