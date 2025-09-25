ДРГ оккупантов пытаются использовать подземные коммуникации.

На Купянском направлении российские оккупанты применяют дроны на оптоволокне для поражения логистики Сил обороны на расстояние до 30 км. Об этом рассказал военнослужащий 77 бригады ВСУ Виктор Петрович в эфире Киев24.

Он отметил, что враг активно использует различные тактики, в частности задействует диверсионно-разведывательные группы, переодевается в гражданских, а также наносит удары дронами.

"Бьет по относительно ближней логистике - километров 20-30 км дронами, в том числе и на оптоволокне. Из-за применения врагом дронов у нас очень усложнилась логистика, и это один из факторов, который очень сильно меняет характер боевых действий, потому что невозможно на расстояние 10 км до линии фронта подъехать спокойно, а нужно маскироваться, прятаться", - отметил военнослужащий.

По его словам, у россиян очень много личного состава, который они абсолютно не жалеют. Мол, за неделю могут пустить многих своих на смерть, потому что пришлют новых, которые будут штурмовать. При этом, говорит военный, технику враг почти не применяет.

"Если раньше они шли большим бронированным кулаком и за день могли потерять целую роту и технику, то сейчас они также теряют много личного состава. Но где-то между позициями могут пробраться и осуществить диверсионные действия и много вреда наделать для нас. У нас были здесь подземные коммуникации, в частности из одного дома можно было перебраться в другой, то враг пытался это использовать", - рассказал военнослужащий 77 бригады.

Ситуация в Купянске

Как сообщал УНИАН, спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Днепр" Виктор Трегубов отмечал, что российские захватчики пытаются с севера пролазить в город Купянск. Он говорил, что ситуация непростая, но окружения города нет.

По его словам, Купянск - это сейчас фактически Покровск, только в немного меньшем масштабе. Он добавил, что украинские военные пытаются остановить захватчиков.

