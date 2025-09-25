Бойцы батальона 'Свобода' получили грузовик от 'Украинской команды', - Палатный

Волонтеры "Украинской команды" передали еще один грузовик бойцам батальона "Свобода" 4 бригады Национальной гвардии Украины "Рубеж" на Добропольско-Покровское направление. Об этом сообщается на фейсбук-странице волонтерского штаба.

"Передали очередной грузовик бойцам батальона "Свобода" 4 бригады Национальной гвардии Украины "Рубеж". Они с первого дня вторжения защищали Киевскую область, защищали Донецкую и Луганскую, и сегодня бьются на самом горячем направлении фронта - Покровском", - говорится в сообщении.

Руководитель "Украинской команды" Артур Палатный отметил, что сейчас на Добропольско-Покровском направлении наши военные очень нуждаются в поддержке, ведь враг бьет по путям обеспечения, затрудняя передачу боеприпасов и пищи на позиции.

"На Добропольско-Покровском направлении сейчас очень горячо. Враг стянул резервы и элитные подразделения беспилотных систем. Они бьют по путям обеспечения, усложняя передачу боеприпасов и пищи на позиции. Поэтому сегодня одна из основных задач наших воинов - сохранить логистику. И сейчас им как никогда нужна наша поддержка и помощь", - сказал во время передачи авто руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Как сообщалось ранее, "Украинская команда" с начала полномасштабного вторжения уже передала на передовую более 3,5 тысячи дронов различных типов, более 90 автомобилей и много другого снаряжения.