Артист опубликовал новое видео в сети.

Украинский певец Олег Винник, который в начале полномасштабного вторжения выехал за границу и сейчас живет в Германии, спел на русском языке.

Интересно, что в 2023 году артист отмечал, что не будет больше исполнять свои русскоязычные песни. Тогда он отмечал, что это для него то же самое, что "обблювать себя". Однако на днях Олег опубликовал новое видео в своем TikTok. В ролике Винник идет на камеру, распевая свой известный хит "Нино" на русском.

"Каждый шаг легче, когда рядом есть та, что держит тебя сердцем. Идем оба, а Таюне еще и снимает. И в этом простом мгновении - любовь, тепло и настоящая жизнь", - подписал артист, имея в виду свою жену- певицу Таюне.

Реакция сети

Некоторые подписчики поддержали певца, вспомнив мирные времена и эту песню. Однако многие возмутились, что Винник продолжает петь на русском, когда в Украине идет полномасштабная война:

"А на украинский язык перевести слабо?"

"Олежа, когда ты выучишь украинский язык?"

"У него свой гламурный фронт".

Кстати, 14 февраля этого года артист также не сдержал собственных обещаний. На концерте в Чехии он исполнил прямо на сцене свои композиции "Счастье" и "Не ты".

Напомним, ранее Олег Винник назвал Германию своим домом и заявил, что у него нет украинского паспорта.

