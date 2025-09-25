Парализована работа нефтеналивного комплекса "Транснефти" и терминала Каспийского трубопроводного консорциума.

24 сентября ударные морские дроны Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины атаковали логистические объекты государства-агрессора России на Черноморском побережье - порты в Новороссийске и Туапсе.

Как сообщили УНИАН источники в украинской спецслужбе, в результате операции ГУР парализована работа нефтеналивного комплекса "Транснефти" и терминала Каспийского трубопроводного консорциума, расположенных вблизи Новороссийска, где россияне загружали нефтью свои танкеры - в том числе и из числа так называемого теневого флота. Указанные пункты перевалки российской нефти суммарно способны экспортировать 2 миллиона баррелей сырья в день.

Также, по словам собеседника, морские дроны ГУР взорвали нефтеналивной пирс одного из крупнейших терминалов государства-агрессора России в порту Туапсе.

Отмечается, что атака объектов нефтяного экспорта России, который питает ведение преступной войны против Украины, также "в очередной раз показала криворукость российской группировки, предназначенной охранять черноморские порты".

"Хаотичный и неточный огонь российских военных вызвал разрушение жилых объектов, уничтожил несколько легковых автомобилей, нагнал панику среди населения в Новороссийске, Туапсе, а также в расположенном в нескольких десятках километров от места атаки Сочи, где местные вожди объявили экстренную эвакуацию с пляжей", - отметил информированный источник.

Другие удары по нефтяным объектам РФ

Как сообщал УНИАН, накануне дроны СБУ второй раз за последние семь дней долетели до Башкортостана и поразили нефтеперерабатывающий комплекс "Газпром Нефтехим - Салават". Это один из крупнейших в РФ нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов. Он производит 150 наименований продукции: автомобильных бензинов, дизельного топлива, мазута, битума, полиэтиленов. Расстояние от территории Украины до цели - около 1400 километров.

В результате нескольких попаданий беспилотников ЦСО "А" СБУ на территории завода возник пожар: в воздух поднимался огромный столб черного дыма.

