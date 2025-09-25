Их композиции набрали миллионы просмотров.

Хиты украинских артистов Parfeniuk и Алены Омаргалиевой не только стали популярными среди слушателей, но и принесли им немало средств.

Как отмечает издание Forbes, певец Илья Парфенюк с песней "Врубай", которая сейчас имеет 75 миллионов просмотров на YouTube, заработал на прослушиваниях почти 100 тысяч евро (примерно 4,9 миллионов гривень).

"Команда артиста Parfeniuk вложила более 16 000 евро в песню и клип "Врубай". На июль 2025-го трек собрал 136 миллионов прослушиваний на стримингах, став самой популярной работой исполнителя и заработала 98 700 евро", - отмечают журналисты.

Видео дня

Сумму этого заработка составляют прослушивания на YouTube и YouTube Music, которые принесли артисту около 54 800 евро. А также 71,3 миллионов стримов на других популярных платформах добавили еще 43 900 евро.

А вот песня Алены Омаргалиевой "Мужчина", которая стала настоящим хитом этого лета, принесла ей немножко меньший доход. Речь идет о 34 400 евро (примерно 1,7 миллионов гривень).

"Песня "Мужчина" собрала 2,86 миллионов прослушиваний на Apple Music, 3,71 на Spotify и 7,5 на YouTube Music. Совместно с заработками на TikTok это принесло исполнительнице 14 000 евро. 25 миллионов просмотров на клипа на YouTube заработали почти 20 400 евро", - отметила команда певицы.

Кстати, трек Омаргалиевой "Твоя" также принес немалый доход, а именно около 37 900 евро (примерно 1,9 миллионов гривень).

Напомним, ранее Монатик и Дорофеева презентовали совместный трек "If you know what I mean".

Вас также могут заинтересовать новости: