Россияне, вероятно, возобновили использование железнодорожной ветки незаконно построенного Крымского моста и перебрасывают на полуостров топливо, которое в Крыму сейчас в дефиците. Такое мнение в эфире телемарафона высказал спикер ВМС ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук.

По его словам, в Крыму сейчас две основные проблемы - топливо и вода.

"Там сложностей хватает, на самом деле. Недавно появилась информация, которую пока подтвердить не могу, о том, что они начали использовать Крымский мост, как раз с целью переброски топлива", - сказал Плетенчук.

Он пояснил, что это происходит из-за поражения железной дороги на временно оккупированной части юга Украины. Сейчас известно, по словам военного, что по крайней мере у гражданского населения полуострова есть проблемы с топливом.

"Конечно, военные тоже не из космоса топливо то берут и соответственно может это коснуться тех непосредственно и подразделений, которые выполняют задачи. Поэтому, первая проблема - это конечно с топливом. Вторая проблема, конечно, с водой. Засушливое лето очередное, тоже сказывается не только в сельском хозяйстве, но и быту. Кроме того, периодически в Крыму что-то взрывается. Взрывается конечно на военных объектах", - говорит представитель ВМС.

Он добавил, что во время таких взрывов сопутствующих жертв среди гражданского населения нет.

Крымский мост: последние новости

Как писал УНИАН, руководитель Центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты возобновили переброску грузов военного назначения по железнодорожной ветке Крымского моста, который уже давно не эксплуатируется по такому назначению из-за ранее полученных повреждений.

По словам Андрющенко, транспортировка началась из-за проблем с сообщением через временно оккупированную часть Запорожской области, где более месяца не работает железная дорога.

