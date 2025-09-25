Страны давно обсуждают совместное производство различных типов БПЛА.

Румыния планирует построить собственный завод по производству дронов и в рамках механизма SAFE может потратить на проект около 200 миллионов евро. Об этом со ссылкой на румынского министра экономики Раду Мируце сообщил портал Defense Express.

"Надо сократить разрыв между запросами оборонного ведомства на передовые технологии и реальным состоянием румынской оборонной промышленности", - заявил Мируце.

Напомним, что SAFE - европейская программа с привлечением кредитов до 150 млрд евро для закупки вооружения европейской и украинской оборонки. Она должна открыть для Украины возможность полноценной интеграции в европейское оборонно-промышленное пространство.

К строительству нового завода могут быть привлечены не только Румыния и Украина, но и другие европейские страны.

Отметим, что Киев и Бухарест давно обсуждают совместное производство различных типов БПЛА. Летом сообщалось, что в румынском Минобороны хотят договориться с Украиной о производстве дронов с последующей продажей в другие страны Европы.

Фактически обсуждалась локализация производства. Главной преградой к началу сотрудничества было то, что румыны не имели средств для реализации проекта.

Также стоит напомнить, что в прошлом месяце министр обороны Денис Шмыгаль обсуждал с румынской стороной производство дронов-перехватчиков, FPV-дронов и даже дальнобойных БПЛА.

Украинская оборонка - главные новости

Украина запускает "управляемый экспорт" оружия. Избыточно произведенное отечественное оружие, которого достаточно на складах, хотят продавать союзникам, чтобы за полученные деньги финансировать производство дефицитных дронов.

Отметим также, что по словам военного эксперта Сергея Грабского, сейчас украинский ОПК покрывает 55-60% потребностей Сил обороны. При этом можно наблюдать наращивание производства.

