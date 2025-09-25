Вместе с "транспортниками" поражена радиолокационная станция надводной обстановки и РЛС "Мыс М1".

Во временно оккупированном Крыму Силы обороны Украины сожгли два российских самолета Ан-26. Об этом сообщили в Главном управлении разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

"Мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" продолжают ликвидацию вражеских дорогостоящих целей на территории временно оккупированного Крыма", - отметили в ГУР.

По словам разведчиков, во время рейда на полуостров спецназовцы сожгли два транспортных самолета российских захватчиков Ан-26. Также поражена радиолокационная станция надводной обстановки и береговая РЛС МР-10М1 "Мыс М1".

Видео дня

В ГУР добавили, что эти потери, нанесенные оккупационной армии в Крыму, зафиксированы в сводке Генерального штаба ВСУ за 24 сентября.

Что известно о самолете Ан-26

Ан-26 (по кодификации НАТО: Curl - "Вьющийся", в народе - "Настя") - турбовинтовой многоцелевой транспортный самолет. Первый полёт выполнил 21 мая 1969 года, начало эксплуатации - 1973 год.

Согласно информации из открытых источников, отличается высокой устойчивостью, легкостью управления, простотой техники пилотирования и хорошим обзором из кабины экипажа, что делает его доступным для летчиков среднего уровня сноровки. Высокие взлетно-посадочные качества и проходимость шасси обеспечивают неприхотливость к взлетно-посадочным площадкам, позволяя в течение целого года применять его на грунтовых, травяных, галечных, песчаных, заснеженных и размокших аэродромах с относительно небольшими размерами.

Основные характеристики: экипаж: 3-5 человек (в зависимости от модификации самолета), пассажировместимость - 40 десантников, 24 раненых на носилках, грузоподъемность - 5,5 тонны, длина - 23,8 м, высота - 8,58 м, размах крыла - 29,20 м. Максимально допустимая скорость - 540 км/ч, практическая дальность - 1100 км, перегонная дальность - 2660 км. Вооружение: точки подвески - 4 балочных держателя БДЗ-34, бомбы - калибром до 1000 кг.

Силы обороны сбили российский Су-34

Как писал УНИАН, в четверг, 25 сентября, на Запорожском направлении Силы обороны Украины сбили российский Су-34. По данным Воздушных Сил ВСУ, это произошло около 04:00. В это время вражеский истребитель совершал террористические атаки по Запорожью, применяя управляемые авиабомбы.

Вас также могут заинтересовать новости: