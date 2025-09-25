Клиенты начали получать опасные SMS, которые направлены для сбора личных и банковских данных.

Мошенники рассылают SMS-сообщения якобы от имени "Новой почты". Однако эти сообщения не имеют никакого отношения к компании и являются фишинговой рассылкой.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram.

Отмечается, что клиенты начали получать SMS с неизвестных номеров, в которых говорится:

Ваша посылка задержана из-за неправильного индекса.

В сообщении добавляется опасная ссылка, якобы для подтверждения адреса, а на самом деле для сбора личных и банковских данных.

"Не переходите по ссылке в SMS и не делитесь личными данными. Удалите сообщение и предупредите близких, особенно пожилых людей, которые могут не заподозрить обмана", - отметили в компании.

В пресс-службе также добавили, что вся официальная коммуникация "Новой почты" ведется только по официальным каналам: сайт, мобильное приложение, социальные сети, SMS-сообщения.

