Жирохов считает, что самолет сбили из засады, но не исключил и другие версии того, как это удалось сделать.

Российский бомбардировщик Су-34 мог попасть в засаду, но не исключено, что украинские военные задействовали для его сбития самолет дальнего радиолокационного наведения.

Об этом сказал на Radio NV военный эксперт Михаил Жирохов. Он отметил, что вероятно, что враг действовал шаблонно при бомбардировке украинских городов и попал в засаду.

"Скорее всего россияне использовали одни и те же шаблонные маршруты и когда нет противодействия, то пилоты на фронте теряют талант, осторожность и поэтому организация засады была лишь делом времени", - сказал он.

По его словам, вероятно что пилоты оккупантов потеряли бдительность и этот бомбардировщик уже не будет сбрасывать бомбы на украинские города.

Но Жирохов отметил, что не исключены и другие версии уничтожения вражеского самолета:

"Может быть что угодно, начиная от блуждающего "Пэтриот" и заканчивая тем, что был задействован F-16. Возможно были ракеты, потому что они есть, но вопрос только в организации взаимодействия, потому, что для наведения F-16 был нужен самолет дальнего радиолокационного наведения. Я думаю, что такой самолет из Швеции доехал в Украину"

Справка УНИАН. Су-34 - это советский двухместный истребитель-бомбардировщик, разработанный в ГКБ Сухого. Су-34 был создан для осуществления ракетно-бомбовых ударов по наземным целям врага в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей противника. Самолет может развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч на высоте до 14,6 км.

Сбитие российского Су-34

Как сообщал УНИАН, на Запорожском направлении украинские военные сбили российский Су-34. Воздушные силы ВСУ проинформировали, что это произошло сегодня рано утром.

Отмечалось, что российский истребитель осуществлял террористические атаки по городу Запорожье, применяя управляемые авиабомбы.

