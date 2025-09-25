В Defense Express обратили внимание, что никакой работы средств ПВО на видео по поражению самолетов в обоих случаях не зафиксировано.

После уничтожения Украиной за короткое время 4 вражеских самолетов в оккупированном Крыму эксперты поставили под сомнение способность РФ защищать аэродромы на полуострове.

Такой вывод сделали эксперты Defense Express, после сообщения украинской разведки об очередном ударе по оккупантам в Крыму, следствием которого является поражение береговых и радиолокационные станции (РЛС) и двух военно-транспортных самолетов.

ВDefense Express уверены, что это был повторный рейд спецподразделения Главного управления разведки (ГУР) "Призраки" на аэродром "Кача", где несколько дней назад так же были поражены два самолета оккупантов. Таким образом сейчас на одном аэродроме "Кача" в Крыму спецподразделение "Призраки" "набило" уже четыре самолета: два Ан-26 и два Бе-12.

Видео дня

Эксперты отметили, что на обнародованном видео новой атаки на вражеские объекты в Крыму зафиксированы удары по береговой РЛС МР-10М1 "Мыс М1" и еще одной РЛС мониторинга надводной обстановки и поражение двух Ан-26, при этом один из них, как минимум, полностью сгорел.

"Но кроме самих результатов по уничтожению вражеских объектов не менее важно где именно это происходит. И хотя в ГУР не раскрыли место событий в этом поможет кадр с пролетом над городом. По нему можно довольно уверенно говорить, что речь идет о Каче и одноименной авиабазе. И это означает, что это был повторный рейд на тот же аэродром, где были поражены два самолета-амфибии Бе-12, которые действительно незаменимы для РФ, буквально несколько дней назад. Это самолеты, которые приписаны к 318-му отдельному смешанному авиаполку ЧФ РФ как раз и базируются на авиабазе "Кача"", - пишет издание.

Замечается, что на одном из кадров поражения Ан-26, как раз и можно заметить один из Бе-12, который выдает уникальные черты - крыло типа "чайка", верхнее размещение двигателей на поплавки.

"Таким образом "Призраки" снова наведались к тому же вражескому аэродрому в оккупированном Крыму и успешно поразили еще пару самолетов. При этом внимание привлекает то, что никакой работы средств ПВО на видео не зафиксировано в обоих случаях. А этот военный аэродром точно не заброшен, потому что на видео зафиксировано, что один из Ан-26 пылает после удара, то есть был заправлен. И найти этому объяснение, кроме нехватки средств ПВО у врага трудно", - констатирует Defense Express.

Эксперты также обращают внимание, что происходила селекция целей:

"Хорошо видно, что у оператора дрона есть выбор между ударом по Бе-12, вертолету Ми-8 и Ан-26. Но выбирается именно военно-транспортный самолет, что может указывать на точную информацию, какие машины у врага уже не в летном состоянии, а какие цели надо в это состояние перевести".

Удары по Крыму

Как сообщал УНИАН, сегодня украинская разведка сообщила, что во временно оккупированном Крыму бойцы спецподразделения ГУР "Призраки" продолжают ликвидацию вражеских целей на территории оккупированного Крыма: сожгли два российских самолета Ан-26 и поразили радиолокационную станцию надводной обстановки и береговую РЛС МР-10М1 "Мыс М1". ГУР обнародовало видео, на котором можно увидеть, как горят Ан-26.

Перед этим, 21 сентября, в ГУР сообщили, что впервые удалось сжечь российские самолеты-амфибии Бе-12 "Чайка" во временно оккупированном Крыму. Речь шла о двух сожженных Бе-12 на военном аэродроме "Кача".

Соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло на днях отметил, что Украина истребила значительную часть ПВО россиян полуострове и работа над этим продолжалась начиная с 2022 года.

