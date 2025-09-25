Компания 'Генерал Черешня' полностью обеспечила формой украинскую сборную ветеранов для соревнований Strong Spirit's Games в Мадриде

Один из крупнейших производителей FPV-дронов в Украине откликнулся на просьбу Министерства ветеранов и в короткие сроки закрыл потребность спортсменов в 70 комплектах формы.

"Мы как ветеранская компания считаем своим прямым обязательством поддерживать ветеранское движение. От образовательных и реабилитационных программ до вот такой помощи с формой для сборной. И такая поддержка - это не опция, это обязанность каждого социально-ответственного бизнеса", - отметил HRD "Генерал Черешня" Андрей Лавренович.

Strong Spirit's Games - это первые международные соревнования по адаптивным видам спорта среди ветеранов и ветеранок Украины и стран НАТО. В этом году в состав национальной сборной вошли 62 ветерана и ветеранки, военнослужащие, которые принимали участие в боевых действиях и получили ранения. Они будут представлять Украину на соревнованиях, которые пройдут с 25 по 29 сентября в столице Испании Мадриде.