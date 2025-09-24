В столице будет ясно, но солнце тепла не добавит.

В середине недели, 25 сентября, в Киеве станет еще на пару градусов холоднее, чем в предыдущий день. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью в столице похолодает до +6°...+8°, по Киевской области ожидаются заморозки на почве. Днем температура максимально повысится лишь до +14°. День будет ясный с большим количество солнца, но тепла оно не добавит.

Ветер продолжит дуть с севера, принося прохладу. Его скорость будет 5-10 м/с. Атмосферное давление продолжит повышаться и уже приблизится близко к норме, 754-757 миллиметров ртутного столба.

Видео дня

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +5°, днем +16°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +15°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +3°, днем +15°.

В Тернополе 25 сентября ночью будет +4°, днем +15°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +15°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +14°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +9°, днем +18°, переменная облачность.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +5°, днем +15°.

В Виннице завтра будет +5°...+16°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг ночью будет +3°, днем +15°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+15°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ночью +5°, днем +16°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +17°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +5°...+16°.

В Одессе 25 сентября - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +19°.

В Херсоне в четверг ночью будет +10°, днем +18°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +19°.

В Запорожье температура ночью +10°, днем +18°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +3°, а днем +15°, небольшая облачность.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +8°, днем +16°.

В Днепре температура ночью будет +7°, днем +17°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +11°...+19°.

В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +9°, днем +17°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью +9°, днем +17°.

Вас также могут заинтересовать новости: