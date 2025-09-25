В списке есть Весы и Скорпион.

Астролог Елена Хатор назвала шесть знаков Зодиака, которым особенно повезет в сезон Весов: они обретут ту справедливость, которую давно заслужили. По ее словам, недавнее солнечное затмение в Деве стало отправной точкой мощных перемен, а энергия равноденствия помогает людям принимать даже свои тени и слабости. В итоге именно эти шесть знаков получат возможность развернуть события к лучшему, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Весы

Представителям вашего знака предстоит столкнуться с пересмотром отношений. Хатор пояснила, что наступивший сезон поможет Весам восстановить равные условия в партнерстве и вернуть себе заслуженное уважение. Но не все будет гладко - могут возникнуть острые споры из-за финансов или вопросов, связанных с детьми. Важно сохранять самообладание и не пытаться контролировать каждый шаг близких.

Скорпион

По словам астролога, для Скорпионов сезон Весов станет временем восстановления внутреннего равновесия. Солнце подарит ясность в мыслях, укрепит интуицию и поможет видеть людей такими, какие они есть на самом деле. Впрочем, с 24 по 28 сентября возможно напряжение, связанное с квадратом Марса и Плутона, что может спровоцировать семейные конфликты.

Стрелец

Стрельцы в последние месяцы прилагали немало усилий, и теперь на горизонте появляется вознаграждение. По словам Хатор, этот период принесет чувство обновления и позволит восстановить баланс в дружеских и социальных связях. Справедливость вернется, а результаты вложенного труда станут очевидными.

Козерог

Для Козерогов сезон Весов станет поворотным моментом в карьере. Астролог отметила, что у представителей этого знака появятся долгожданные продвижения - от повышения дохода до признания заслуг. Однако квадрат Марса и Плутона в конце сентября может вызвать временные трудности. Если же Козероги сохранят хладнокровие и умение отпускать лишнее, они смогут получить все, что заслуживают.

Водолей

Водолеям будет непросто, но их ожидает важный прорыв. Хатор объяснила, что после напряжённого периода, когда Водолеи ощущали давление со стороны авторитетов, на душе станет заметно легче. Сезон Весов подарит им новый взгляд на происходящее и освободит от внутреннего груза, накопленного в прошлом.

Рыбы

Для Рыб этот период принесет гармонию в личные отношения. Хатор указала, что представители знака получат справедливость в сфере близких связей. Партнер из прошлого или нынешний спутник может вновь заявить о себе, пытаясь восстановить контакт и сгладить старые обиды. Это станет непростым моментом, ведь диалог может вызвать болезненные эмоции. Тем не менее, если Рыбы сохранят спокойствие и присутствие духа, разговор станет ценным опытом и поможет им вырасти как личности.

