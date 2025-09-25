Эти направления предлагают потрясающий баланс природы и культуры.

Осень, вместе с не всегда приятной погодой, также приносит путешественникам яркие краски, превращающие дождливую поедзку в сказку.

Туристический портал Travel Off Path составил список из пяти лучших мест в Европе для любования осенними красками.

Берн, Швейцария. Сама по себе швейцарская столица напоминает сказочный город с обложки детской книги: мощеные улочки, богато украшенные фонтаны, монументальный собор и знаменитая средневековая часовая башня. Также Берн окружен Альпами – горной цепью, покрытой лиственницами, которые осенью окрашиваются в ярко-жёлтый цвет. А чтоб по полной вдохнуть свежий альпийский воздух и насладиться теплыми красками, туристам советуют подняться на бернском фуникулере на Гуртен – местную гору, пересекаемую удобными лесными тропами и открывающую живописные виды на Альпы. Восс, Норвегия. Этот небольшой городок недалеко от Бергена известен прежде всего как место для зимнего отдыха благодаря своим впечатляющим склонам и горнолыжным курортам, но мало кто знает, что он также является прекрасным местом для осеннего отдыха. Ведь именно здесь находятся одни из самых красивых природных уголков Норвегии. Озеро Восс – самое впечатляющее: гостей встречает зеркальная ледниковая вода, окаймленная высокими золотистыми березами. А чтобы увидеть озеро с большей высоты, можно подняться на гондоле из центра Восса к панораме Хангурен. Там проложено множество троп, а лес усеян березами и соснами. Также стоит заглянуть к Твиндефоссену – каскадному водопаду, обрамленному осенними листьями. Янина, Греция. Хотя большинство туристов считают Грецию летним направлением, Янина – это прекрасно сохранившийся средневековый город на берегу озера, окруженный живописными горами. Озеро Памвотис выделяется небольшим островком, добраться до которого можно только на лодке. Это идеальное место для прохладной прогулки среди осенних красок, с возможностью посетить парочку древних византийских монастырей. Тем временем, в мощеном булыжником центре города невозможно не заметить замок Янины – историческую крепость, изрезанную извилистыми улочками и усеянную тавернами. Блед, Словения. Расположенный на берегу одного из самых красивых альпийских озер во всей Европе, Блед – словно сошел с открытки, с его кристально чистой водой, средневековой церковью на небольшом острове и внушительной крепостью на вершине холма, откуда открывается прекрасный вид. Этот город незабываем в любое время года, но сентябрь-октябрь – лучшее время для поездки. Тогда еще не слишком холодно для прогулок по берегу озера, листва играет всеми оттенками янтаря, и все еще можно попробовать себя в каякинге и других видах активного отдыха на природе. При этом озеро Блед окружено спа-отелями, где можно провести день, отдыхая у бассейна с подогревом, побаловав себя в оздоровительном центре или потягивая горячий шоколад на балконе с видом. Вандом, Франция. Те, кто хочет отдохнуть в городе, где можно совмещать культуру и природу, стоит обратить внимание на этот крошечный французский городок в самом сердце долины Луары, известный своей средневековой архитектурой и живописной набережной. Весь город расположен у подножия руин средневекового замка Вандом, а внизу по реке расположен парк Ронсар с его изменчивой листвой, пешеходным мостом через извилистый ручей и идиллической атмосферой. Прогуливаясь по городу, можно увидеть средневековые фахверковые дома, величественное готическое аббатство Святой Троицы и множество бистро на любой вкус.

