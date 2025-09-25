Ключевым в оценке потребности внешнего финансирования бюджета является предположение о продолжительности войны.

Потребность Украины в международном финансировании на ближайшие четыре года составляет 65 миллиардов долларов, и меньше всего договоренностей пока по 2027 году.

Об этом написала председатель Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Роксолана Пидласа на своей Facebook-странице.

По ее словам, среди всех международных партнеров МВФ наиболее подробно и глубоко анализирует бюджет Украины и его потребности, и новая программа сотрудничества с фондом будет рассчитана на 4 года - с 2026 по 2029.

"Действительно, МВФ предварительно оценивает незакрытую потребность Украины в международном финансировании на 4 года на уровне 65 млрд долл. Эта нехватка финансирования распределена неравномерно в течение 4 лет, потому что сейчас на 2027 год мы имеем меньше всего договоренностей. А с 2028 года Еврокомиссия планирует заложить в семилетнем бюджете ЕС 100 млрд евро для Украины и это уже учитывается как определенная договоренность о финансировании", - рассказала депутат.

Она напомнила, что несколько месяцев назад правительство оценивало незакрытую потребность в международном финансировании на два года на уровне 37,4 млрд долл., но эта оценка впоследствии изменилась, потому что объем финансирования, которого не хватает в 2026 году, вырос.

Кроме того, как отметила Пидласа, ключевой фактор в оценке потребности внешнего финансирования бюджета - предположение о продолжительности войны и, соответственно, расходов на оборону.

"Прогнозировать ситуацию с безопасностью в 2027 году можно, но, по моему мнению, это чисто теоретическое дело. Поэтому в общении с международными партнерами важно показывать среднесрочную перспективу, но нужно фокусироваться на наиболее срочной задаче - покрыть 18,1 млрд долл., которых нам не хватает на 2026 год", - подчеркнула она.

Депутат также отметила, что ЕС и странам G7 важно не только принять решение о формате поддержки Украины, но и принять его вовремя, чтобы правительство не имело проблем с ликвидностью и выполнением обязательств перед украинцами в I квартале 2026 года.

"Формат поддержки Украины может быть разный - как продолжение механизма ERA loans, так и новые механизмы - "Репарационный кредит" (где российские замороженные активы фактически передаются в пользование Украине) или двусторонняя помощь от стран-членов", - добавила Пидласа.

Потребности Украины в финансировании - последние новости

Международный валютный фонд убедил правительство Украины существенно пересмотреть прогнозы относительно потребности в дополнительном финансировании до конца 2027 года на фоне затяжной войны с Россией. Сначала Киев оценивал дефицит иностранного финансирования на этот период в почти 38 млрд долл., но после переговоров с МВФ эта цифра выросла до около 65 миллиардов долларов.

Ранее председатель Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Роксолана Пидласа сообщала, что потребности обороны Украины на следующий год составляют не менее 120 миллиардов долларов. В этом году один день войны, по ее словам, стоит украинскому бюджету 172 млн долларов против 140 млн в прошлом году.

