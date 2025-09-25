Сейчас у нее такой возможности нет.

Первая леди Украины Елена Зеленская призналась, что хотела бы сделать первым делом после окончания развязанной Россией войны. В интервью The Times она рассказала о своем личном ритуале, который успокаивал ее в мирное время, и это поездки на машине в одиночестве.

Как пишет издание, сейчас у нее такой возможности нет, а она хотела бы снова ездить без цели, по пригородам или селам, возможно, даже на час выключив телефон. С момента начала войны она не садилась за руль и думает, не забыла ли, как это делать.

По словам Зеленской, иногда ей снится сон, где она едет, но тормоза не работают. Она не может остановиться, но каким-то чудесным образом все решается, и аварии не происходит. Однако чувство отсутствия контроля в сне очень пугает ее. Она считает, что это проявление ее подсознания, ищущего контроль, которого у нее нет.

Видео дня

На вопрос о том, как она справляется с тяжестью горя, которое приносит война, Зеленская призналась, что иногда ей действительно нужен эмоциональный отдых, потому что невозможно постоянно говорить и думать только о войне

Как отметили в The Times, иногда Зеленская находит отвлечение в фильмах или хороших книгах. В начале войны она поняла, что рутинные дела помогают чувствовать себя более нормальной - даже мытье посуды или уборка. Сейчас она занимается физическими упражнениями, что помогает ей чувствовать себя менее истощенной. У нее есть небольшой фитнес-уголок с орбитреком, где она делает кардио и легкие силовые упражнения.

Силы, вдохновение и надежду ей дает понимание того, что ее дети, 21-летняя дочь Александра и 12-летний сын Кирилл, рядом и вместе.

Говоря же об отношениях с мужем, президентом Украины Владимиром Зеленским, она поделилась, что хотела бы видеться с ним чаще. По ее мнению, уроки можно извлечь уже после окончания войны, так как сейчас никто из них не находится в нормальном состоянии. Все очень напряженно, адреналин зашкаливает, и нет времени обдумывать, как поддерживать друг друга. До конца войны прийти к каким-то выводам просто невозможно.

Зеленская также добавила, что, к сожалению, они не изменились к лучшему, но стали более стойкими и сильными. Она мечтает о состоянии без тревог, волнений и постоянного ощущения надвигающейся опасности. По ее словам, в последний раз свободно дышать и быть счастливой ей удавалось до 2014 года - до оккупации Крыма.

Напомним, ранее Елена Зеленская призналась, как отреагирует, если муж захочет во второй раз стать президентом.

Вас также могут заинтересовать новости: