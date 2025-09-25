На днях СМИ сообщили, что пара поженилась в Европе.

Возлюбленная всемирно известного актера Киану Ривза, художница Александра Грант отреагировала на сообщения СМИ об их "тайной свадьбе" в Европе. В своем Instagram она поделилась нежным фото поцелуя с Киану и написала:

"Это настоящая фотография. Не снимок с помолвки и не свадебное объявление с помощью ИИ… просто поцелуй! (Хотя, возможно, это момент прямо перед или после него… судя по слегка забавным выражениям наших лиц!). Мы на кратере Роден".

По ее словам, хорошие новости сейчас особенно нужны, но информация об их свадьбе - недостоверная:

"Я делюсь этим здесь, чтобы поблагодарить всех за поздравления с нашей свадьбой. Но мы ведь не женились".

Напомним, ранее издание RadarOnline со ссылкой на источники сообщило, что Киану Ривз и его возлюбленная Александра Грант тайно поженились.

Позже агент Киану Ривза ответил, была ли у актера тайная свадьба.

По его словам, новость не соответствует действительности, пара еще официально не оформила свои отношения: "Это неправда. Они не женаты".

