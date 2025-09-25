По словам президента Украины, его целью является завершение войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует управлять страной после окончания войны. Об этом он сказал в программе "The Axios Show".

Кроме того, глава государства пообещал обратиться к парламенту Украины с просьбой организовать выборы, если будет достигнуто перемирие.

Когда у Зеленского спросили, будет ли он считать свою работу завершенной после окончания войны, он ответил, что будет "готов" уйти в отставку.

"Моя цель - закончить войну, а не продолжать баллотироваться на должность", - заверил президент Украины.

По словам украинского лидера, ситуация с безопасностью и конституция страны представляют определенные вызовы, однако он верит, что выборы возможны.

Зеленский добавил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом он сообщил, что в случае прекращения огня "мы можем использовать этот период времени, и я могу дать такой сигнал парламенту".

Президент подчеркнул, что понимает, что люди могут хотеть "лидера с ... новым мандатом", чтобы принять важные решения, необходимые для достижения долгосрочного мира.

В то же время он подчеркнул, что проблемы безопасности усложнят организацию выборов, однако он верит, что это возможно сделать.

Проведение выборов в Украине - последние новости

Ранее Зеленский также высказывался относительно проведения выборов в Украине. По его словам, сейчас эта тема ничего не дает, кроме потасовки и политических призывов, плакатов.

"Главное, чтобы они дали мне возможность закончить войну, а не раскололи государство до этого. Это единственная просьба ко всем желающим", - отметил глава государства.

В то же время спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что народные депутаты готовят спецзакон для послевоенных выборов. Он подчеркнул, что по окончании войны перед страной появится немало вызовов, характер которых будет определяться, в частности, сроками и условиями окончания боевых действий.

"Мы готовим различные базовые сценарии для того, чтобы люди могли реализовать свое фундаментальное конституционное право на выбор. И это должно быть в Украине. И мне кажется, что нам удастся найти этот правильный законодательный компромисс", - пояснил Стефанчук.

