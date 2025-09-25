Первая леди Украины напомнила, что нью-йоркская Метрополитен-опера отказалась от сотрудничества с Анной Нетребко.

Первая леди Украины Елена Зеленская гневно высказалась о выступлении российской певицы Анны Нетребко на сцене Королевской оперы в Лондоне. Свое мнение по этому поводу она высказала в интервью The Times.

"Я была неприятно поражена, когда Анна Нетребко вновь была приглашена выступить в Королевском оперном театре. Я знаю, что многие представители культурной и художественной элиты, а также политики выступали против этого решения. Но это все равно произошло", - заявила она.

По ее словам, так же как здоровье человека складывается из физического и психического, война ведется не только на линии фронта, но и с помощью культуры:

"Страна может потерять влияние в одном месте, но приобрести многое через спорт, дипломатию, даже кухню. Когда люди видят великолепное выступление и слышат прекрасный голос, они думают: "Вау, возможно, страна, воспитавшая такого певца, не так уж и плоха".

На вопрос, чувствует ли она себя преданной Королевским оперным театром за то, что там приняли Нетребко, Зеленская ответила, что, скорее, испытывает "грусть". При этом она напомнила, что нью-йоркская Метрополитен-опера отказалась от сотрудничества с Нетребко, несмотря на финансовые штрафы:

"Они сделали это из принципа. Но мы не можем обижаться, если не все встают рядом с нами, взявшись за руки".

Анна Нетребко на сцене Королевской оперы в Лондоне - что сообщалось

Напомним, ранее УНИАН писал, что российскую певицу Анну Нетребко пригласили открыть оперный сезон 2025-2026 в постановке Tosca Джакомо Пуччини. Это вызвало волну протестов, активисты призвали отменить ее участие в постановке.

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный высказался против выступления Нетребко, отметив, что для украинцев это не будет выглядеть как вечер высокого искусства.

