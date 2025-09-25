Чиновники в Больцано утверждают, что вырученные средства пойдут на уборку улиц от следов собачьей жизнедеятельности.

Власти популярного туристического региона Больцано в итальянском Южном Тироле объявили о планах ввести новый налог для туристов с собаками с 2026 года.

Как пишет Il Sole 24 Ore, его сумма составит 1,50 евро в день и на самом деле он уже действовал ранее, но был отменен в 2016 году.

Такое нововведение предусмотрено в еще окончательно не принятом законопроекте советника Южного Тироля Луиса Вальхера, который также хочет возобновить на уровне провинции налог на собак, отмененный властями Италии 16 лет назад. По подсчетам чиновника, его сумма составит примерно 100 евро за собаку в год.

Видео дня

Издание пишет, что автономная провинция намерена использовать полученные средства для финансирования уборки улиц и создания парков для собак. Это нововведение является частью стратегии борьбы с владельцами, которые не убирают экскременты своих собак.

Стоит отметить, что на предыдущей сессии законодательного собрания провинции Больцано также было введено обязательное ДНК-тестирование для всех собак региона. При этом местные власти пообещали, что собаки, ДНК которых была зарегистрирована, будут освобождены от уплаты налога в течение двух лет, что в некоторой степени компенсирует ранее понесенные расходы на ветеринарное отслеживание.

Конечно, все – и местные, и иностранцы – по-прежнему обязаны убирать собачьи экскременты, иначе они рискуют получить штраф в размере от 200 до 600 евро.

Другие туристические налоги в Италии

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Венеция продолжит взымать плату за вход в город с туристов и в 2026 году.

При этом городом с самыми высокими туристическими налогами в Италии считается столица Рим.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.