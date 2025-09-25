Временную защиту для украинцев Евросоюз будет отменять постепенно.

Европейский совет опубликовал рекомендации по скоординированному подходу к прекращению статуса временной защиты украинцев в Евросоюзе.

"Хотя временная защита остается свидетельством солидарности Союза с народом Украины, она по своей природе является временной. Поэтому необходимо подготовить постепенный, устойчивый и хорошо скоординированный переход от этого статуса в то время, когда условия в Украине будут способствовать прекращению временной защиты, учитывая при этом возможности и потребности Украины в восстановлении", - говорится в документе от 8 сентября.

Как объясняет Судебно-юридическая газета, украинцам нужно будет определиться: остаться в ЕС, перейдя на другой правовой статус, или готовиться к возвращению в Украину. Государства ЕС будут способствовать интеграции тех, кто останется, и помогать с реинтеграцией в Украине для тех, кто вернется.

Видео дня

Согласно рекомендациям, украинцам, которые находятся в странах Евросоюза, Совет предлагает перейти с временной защиты на национальные правовые статусы стран-членов ЕС. В частности, речь идет о таких вариантах, как вид на жительство на основании работы, самозанятости, обучения, семейных обстоятельств и тому подобное.

Страны-члены ЕС должны предоставить украинцам четкое разъяснение относительно преимуществ тех или иных статусов, чтобы они смогли принять взвешенные решения.

Те же, кто не сможет перейти на национальный правовой статус, смогут подавать заявки на разрешения в соответствии с директивами ЕС, но не совмещая их с временной защитой. То есть они не смогут одновременно сохранять статус временной защиты.

Отмечается, что украинцам позволят осуществлять ознакомительные визиты в Украину, чтобы оценить условия для возвращения, проверить состояние имущества или связаться с родными. Страны ЕС обязуются установить четкие правила для таких поездок и создадут контактные пункты для информирования.

После завершения временной защиты страны ЕС должны ввести программы с финансированием от Евросоюза. Они должны помочь с жильем, медицинской помощью и реинтеграцией в Украине.

Ориентировочный период для возвращения - один год после 4 марта 2027 года, когда закончится режим временной защиты для украинцев. Украинцы, участвующие в этих программах, смогут легально оставаться в ЕС до момента возвращения.

Согласно рекомендациям, во время участия в программах возвращения украинцы сохранят право на легальное проживание в странах ЕС до момента выезда.

В то же время лица с особыми потребностями или родители детей, которые еще учатся в школе, смогут оставаться в ЕС дольше - до момента, когда Украина будет готова принять их, или до завершения учебного года после 4 марта 2027 года.

Также сообщается, что в странах ЕС будут создаваться специальные "центры единства", которые будут информировать украинцев о возможностях легализации, возвращения и условиях в Украине.

Украинские беженцы: важные новости

Как сообщал ранее УНИАН, Совет Европейского Союза одобрил рекомендации для государств ЕС по возвращению реинтеграции и изменения официального статуса граждан Украины, которые бежали от войны на территорию стран блока, когда позволят условия. Они были одобрены на случай, когда условия в Украине будут позволять постепенное прекращение действия статуса временной защиты для украинцев.

Также заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук рассказывала, что Украина подготовит систему соцподдержки для беженцев, которые захотят вернуться. По ее словам, государство должно заранее подготовить украинскую систему соцподдержки, а именно предоставить временное жилье, гуманитарную, медицинскую и социальную помощь, чтобы украинцы получили надлежащую поддержку.

Вас также могут заинтересовать новости: