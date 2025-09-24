Это действие может обернуться месяцами восстановления ногтей.

Знаменитый мастер маникюра Джулия Кандалек, которая работала с актрисами Эмили Блант, Джессикой Честейн и Конни Бриттон, назвала одну вещь, которую никогда не следует делать со своими ногтями, передает журнал Parade.

"Ни в коем случае нельзя сдирать лак, гель, акрил или накладные ногти, а также снимать их инструментами, не дав предварительно достаточно времени на правильное размачивание", - заявила она.

По ее словам, когда вы сдираете гель-лак или накладные ногти, "вы можете нанести вред, который будет восстанавливаться месяцами.

"Кроме того, это приводит к тому, что следующее покрытие или укрепление держится хуже, чем на здоровой ногтевой пластине. В итоге возникает отслоение, запускающее постоянный цикл повреждений, из которого трудно выбраться", - объяснила мастер.

Кандалек добавила, что мастер маникюра может применять механические аппараты для обработки натуральных ногтей, но только при условии правильного обучения.

"Мне понадобился примерно год практики, чтобы научиться пользоваться ею корректно. Это точно не то, что я советую пробовать самостоятельно дома", - сказала она.

Эксперт уточнила, что повреждения от аппаратного маникюра возникают не из-за самого инструмента, а из-за использования неподходящих насадок или неправильной скорости.

Самыми опасными насадками она назвала сделанные из карбида и металла. Они заметно крупнее, чем безопасные алмазные насадки.

"Их можно применять только на искусственных покрытиях - для снятия или коррекции", - уточнила мастер.

