В последнее время российские оккупанты увеличили интенсивность использования КАБов на Запорожском и Донецком направлении. Об этом в эфире Radio NV заявил военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, комментируя уничтожение российского Су-34.
"Сейчас практически вторая волна уже развёрнута российских войск. Начались наступательные операции с поддержкой и в том числе по некоторым позициям техники. Естественно, под увеличение интенсивности боёв на юго-восточном фронте подтянулась авиация. Уже видно определённое увеличение количества самолётов. То есть для нас это естественная опасность серьёзная, особенно это по Запорожскому направлению и городу Запорожье, в том числе", – сказал Свитан.
Эксперт объяснил, что при увеличении активности работы авиации увеличивается и возможность уничтожения российских самолётов. В то же время эксперт добавил, что сбить российский самолет позволило также увеличения плотности уже украинской фронтальной противовоздушной обороны.
"Последние несколько недель была информация, что нам передают либо пусковые установки, либо полные комплексы и Patriot, в том числе. Они могли уже начать работать по российским Су-34, которые подошли близко на дальность боевого поражения этих ракет. Это если считать Patriot, не исключая возможности SAMP/T, в том числе. Потому что разговоры были и по поводу дополнительной поставки хотя бы одного комплекса SAMP/T", – добавил Свитан.
Российская авиация: другие важные новости
Ранее бойцы ГУР во временно оккупированном Крыму впервые в истории сожгли два редких российских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка". Они были оснащены ценным оборудованием для выявления и ведения борьбы с подводными лодками.
Также сообщалось, что вместе с двумя вражескими самолетами Бе-12 во время налета в Крым "Призраки" ГУР также поразили очередной многоцелевой вертолет российских захватчиков Ми-8.