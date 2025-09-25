Над клипом работала режиссер Отем де Уайлд.

Британская инди-рок группа Florence and the Machine представила новую композицию "One of the Greats".

Трек войдет в будущий альбом "Everybody Scream", выход которого запланирован на 31 октября 2025 года. Песню записали за один дубль вместе с участником рок-группы IDLES Марком Боуэном, также над ней работал Аарон Десснер из The National, передает NME:

"Это была длинная поэма о цене величия. Мы с Боуэном записали ее с первого дубля: он играл, а я пела прямо с листа. Мы планировали перезаписать, но первая версия обладала невероятной энергией. Затем Аарон Десснер помог нам поднять ее на совершенно другой уровень. Я хотела, чтобы в финале было ощущение растворения в ничто - так часто выглядит для меня творческий процесс: смерть и воскрешение снова и снова".

"One of the Greats" стал вторым синглом с нового альбома после заглавной песни "Everybody Scream", презентованной в августе. Предстоящий релиз станет первой полноформатной записью группы после пластинки "Dance Fever" (2022).

Напомним, во время тура в поддержку "Dance Fever" Флоренс Уэлч перенесла срочную операцию, из-за чего часть концертов пришлось отменить.

