Стало известно, каким организациям украинцы доверяют больше и меньше всего

Среди международных организаций украинцы больше всего доверяют Европейскому Союзу. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", которые обнародовал глава организации Алексей Антипович во время презентации "Доверие, реформы и евроинтеграция".

Так, полностью или частично доверяют ЕС 63% опрошенных украинцев. Тогда как частично или полностью не доверяют - 25%.

Второй самый высокий показатель доверия среди украинцев - это 60% доверия к Международному валютному фонду. Доверие к НАТО, полное или частичное, у 54% опрошенных украинцев. В то же время, меньше всего украинцы доверяют ООН (40%) и ОБСЕ (37%).

Что касается украинских институтов, то большинство украинцев доверяет Национальной гвардии (84%), Службе безопасности Украины (78%) и Госпогранслужбе (62%). Тогда как наименьший уровень доверия к Государственной таможенной службе (36%), Офису Генпрокурора (28%) и судебной системе (26%).

Также у украинцев спросили, насколько они довольны результатами проведения реформ. Согласно результатам, больше всего украинцы довольны сферой цифровой трансформации (70%) и повышением гендерного равенства (60%). Тогда как наименее довольны реформами судебной системы и прокуратуры (20%) и борьбой с коррупцией (14%).

Накануне опрос социологической группы "Рейтинг" показал, что большинство украинцев считают себя европейцами и только 8% ассоциируют себя с "советским человеком". В то же время абсолютное большинство украинцев (94%) чувствуют себя гражданами Украины.

Между тем Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос относительно войны в Украине. Отмечается, что большинство украинцев (62%) продолжают отвечать, что они готовы терпеть войну столько, сколько нужно. Еще 4% ответили, что готовы терпеть около года. О более коротком периоде (полгода или несколько месяцев) говорят 21% респондентов.

