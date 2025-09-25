Отмечается, что Багдад, региональные власти и нефтяные компании пришли к соглашению.

Ирак ожидает возобновления экспорта нефти из Курдистана на этой неделе после двухлетнего перерыва. За период остановки трубопровода Багдад потерял миллиарды долларов.

Издание Bloomberg пишет, что министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн в Нью-Йорке заявил, что поставки по ключевому нефтепроводу Джейхан из Курдистана на средиземноморское побережье Турции возобновятся "скорее всего на этой неделе". По его словам, Багдад также начал переговоры с Турцией о новом соглашении по нефтепроводу, поскольку срок действия текущего соглашения истекает в 2026 году.

Прорыв в переговорах между Багдадом, Эрбилем (столицей Иракского Курдистана) и нефтедобывающими компаниями позволит поставлять на международные рынки сначала 230 000 баррелей нефти в день, сказал Хусейн. Он добавил, что с новыми инвестициями и увеличением добычи на месторождениях в Курдистане этот объем может увеличиться до 400 000–500 000 баррелей в день.

Возобновление экспорта Ираком приведет к появлению дополнительных баррелей на мировом рынке в момент, когда он и так на грани перенасыщения.

Официальный представитель Турции заявил ранее, что Анкара не будет препятствовать поставкам нефти, как только стороны в Ираке достигнут соглашения.

По словам Хусейна, Багдад потерял от 22 до 25 миллиардов долларов дохода из-за остановки нефтепровода.

Перебои в поставках из Курдистана начались в марте 2023 года, когда Турция закрыла нефтепровод по решению арбитражного суда. Все попытки открыть его с тех пор сталкивались юридическими и финансовыми проблемами, в том числе требованием нефтяных компаний погасить просроченную задолженность и прояснить вопрос о будущих платежах.

Ирак – второй по величине производитель нефти в ОПЕК. Страна добывает большую часть своей нефти на юге, и стремится увеличить добычу в долгосрочной перспективе и повысить доходы после многих лет войны.

Цены на нефть утром 23 сентября снижались после предварительной договоренности между Ираком и курдским региональным правительством о возобновлении работы трубопровода для экспорта "черного золота" из Иракского Курдистана в Багдад.

При этом аналитики констатируют, что на рынке фиксируется избыток нефти, а возобновление экспорта сырья из Иракского Курдистана дополнительно будет способствовать снижению цен на него.

