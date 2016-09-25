Полиция сообщила о состоянии убийцы двух патрульных в Днепре

Об этом первый заместитель главы Нацполиции – начальник криминальной полиции сообщил сегодня, 25 сентября.

По его словам, врачи изъяли у него пулю из живота. Недавно его вывезли из операционной.

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«Свою вину он не признает и отмечает, что Пугачев – не его фамилия», – отметил начальник криминальной полиции.

Он сообщил также, что оружие еще не найдено, изъяли пока только гильзы.

Как впоследствии сообщил на своей странице глава МВД Арсен Аваков, по первичной экспертизе оружия и вытянутой из преступника пули - стрелял полицейский Артем, который погиб первым.

Как сообщал УНИАН, правоохранители задержали преступника, который убил патрульных в Днепре.

Трагедия произошла в воскресенье утром, когда экипаж патрульной полиции остановил автомобиль Citroen за нарушение правил дорожного движения. Водитель авто начал оказывать сопротивление работникам полиции, а затем сделал несколько выстрелов и скрылся с места происшествия. Работник патрульной полиции погиб, его напарница получила ранения и скончалась в больнице на операционном столе.

Позже в полиции сообщили, что в убийстве патрульного подозревают 33-летнего уроженца Российской Федерации Александра Пугачева, который проживал в Торезе Донецкой области. С 2015 года находился в розыске за укрывательство от органов прокуратуры.

В результате объявленной в городе операции «Перехват» полиция задержала убийцу. Он сейчас находится в одной из больниц Днепра, куда обратился за помощью вследствие ранения под вымышленной фамилией. Полиция взяла его под стражу, и в ближайшее время ему будет объявлено подозрение.

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования семьям погибших в Днепре патрульных.

«Преступность бросает вызов всем нам. Поэтому должны ценить и уважать подвиг правоохранителей, которые, рискуя жизнью, защищают Украину», - отметил глава государства.

Понедельник, 26 сентября, в Днепре объявлен днем траура по погибшим полицейским.